Giá cả thị trường ngày 15/8/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
2
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
3
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
4
Thăn lõi vai bò Aukobe 200g
109.000 đồng/khay
5
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
6
Cải chíp
24.900 đồng/kg
7
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
12
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
13
Cá ngần
190.000 đồng/kg
14
Cá hồi Coho
365.000 đồng/kg
15
Trai sông
24.900 đồng/kg
16
Cá Basa tươi
52.900 đồng/kg
17
Trà Lipton Itea
40.000 đồng/ hộp
18
Sữa bột Ensure Gold 800g
839.000 đồng/ hộp
