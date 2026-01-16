Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 16/01/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Coca-Cola

165.000 đồng/thùng

2

Trà Nestea vị chanh hộp

28.000 đồng/hộp

3

Bia Heineken bạc 330ml

445.000 đồng/thùng

4

Trà xanh C2 ổi hồng chanh dây 225ml

139.000 đồng/ thùng

5

Nước khoáng Lavie 1.5 lit

85.000 đồng/ thùng

6

Cải ngồng

27.500 đồng/kg

7

Cải bó xôi

35.900 đồng/kg

8

Rau mồng tơi

20.500 đồng/kg

10

Cải chip

26.500 đồng/kg

11

Cải ngọt

26.000 đồng/kg

12

Mướp hương

20.500 đồng/kg

13

Hạt nêm Chinsu tôm thịt (900g)

62.000 đồng/gói

14

Hạt nêm Meizan thịt, xương ống (1kg)

72.000 đồng/gói

15

Hạt nêm thịt thăn Knorr (900g)

84.000 đồng/gói

Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Heineken Trà xanh Hàng hóa rau mồng tơi chanh dây giá bán mướp tôm bia
