Giá cả thị trường ngày 16 /7 /2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh ChocoPie
47.000 đồng/hộp
2
Sữa chua tiệt trùng Vinamilk
29. 000 đồng/lốc
3
Sữa Milo
18.000 đồng/lốc
4
Bơ Booth
40.000 đồng/kg
5
Sữa rửa mặt Nivia
49.000 đồng/hộp
6
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
8
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
10
Xoài Cát Chu
38.000 đồng/kg
11
Nho xanh
65.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
15
Dưa chuột
16.000 đồng/kg
16
Khoai lang
20.000 đồng/kg
17
Ba chỉ bò Mỹ
250.000 đồng/kg
18
Gà ta
120.000 đồng/kg
19
Dầu gạo lứt Simply 2lit
117.800 đồng/chai
20
Nước mắm Chinsu cá cơm 720ml
53.000 đồng/chai
