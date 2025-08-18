Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 18/8/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Chuối sáp

29.500 đồng/kg

2

Thanh long

52.000 đồng/hộp

3

Dưa lê trắng

35.000 đồng/kg

4

Sầu riêng giống Thái

79.000/kg

5

Trà chanh Cozy 270gram

33.000 đồng/hộp

6

Trà đen C2 hương vải 455ml

9.300 đồng/chai

7

Xúc xích xông khói Đức Việt 450g

62.000 đồng/gói

8

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

9

Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g

8.200 đồng/gói

10

Dầu gạo lứt Simply 1lit

58.900 đồng/chai

11

Ướp sốt thịt nướng Lee Kum Kee 240g

36.000 đồng/hũ

12

Nước mắm Chinsu cá hồi 500ml

41.500 đồng/chai

13

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

14

Mì lẩu Thái Nhớ

133.000 đồng/ thùng

15

Gạo Japonica Neptune túi 5kg

135.000 đồng/túi

16

Bột ngọt Meizan 400g

22.400 đồng/gói

Kết Đoàn

