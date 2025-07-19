Giá cả thị trường ngày 19/7/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Trà Lipton Itea
40.000 đồng/ hộp
2
Kem hộp Celano 800ml
61. 500 đồng/hộp
3
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
4
Sữa chua Vinamilk
25.700 đồng/lốc
5
Sữa chua đông lạnh Hạ Long 900ml
78.000 đồng/hộp
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kh
10
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
15
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
16
Chảo chống dính 26cm
150. 000 đồng/kg
17
Bình giữ nhiệt inox 304
99.000 đồng/cái
18
Sữa bột Ensure Gold 800g
839.000 đồng/ hộp
20
Sữa Ensure Gold
54.000 đồng/chai
Đoàn Kết
