Giá cả thị trường ngày 19/7/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Trà Lipton Itea

40.000 đồng/ hộp

2

Kem hộp Celano 800ml

61. 500 đồng/hộp

3

Trà Nestea vị chanh hộp

28.000 đồng/hộp

4

Sữa chua Vinamilk

25.700 đồng/lốc

5

Sữa chua đông lạnh Hạ Long 900ml

78.000 đồng/hộp

6

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

7

Chân gà

65.000 đồng/kg

8

Dưa lướt ruột cam

45.000 đồng/kh

10

Sầu riêng

79.000 đồng/kg

11

Dưa leo baby

35.000 đồng/kg

12

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

13

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

14

Ngô ngọt

8.000 đồng/bắp

15

Bánh nhân kem vị sữa chua

210.000 đồng/kg

16

Chảo chống dính 26cm

150. 000 đồng/kg

17

Bình giữ nhiệt inox 304

99.000 đồng/cái

18

Sữa bột Ensure Gold 800g

839.000 đồng/ hộp

20

Sữa Ensure Gold

54.000 đồng/chai

Đoàn Kết

Đoàn Kết

