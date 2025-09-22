Giá cả thị trường ngày 22/9/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Kem Cenano
55.000 đồng/hộp
2
Sữa chua Vinamilk
25.000 đồng/lốc
3
Dầu ăn Simply
296.000 đồng/can 5l
4
Café Phố 3in 1
53.000 đồng/hộp
5
Sữa rửa mặt Nivea
49.000 đồng/hộp
6
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
8
Nước ngọt Mirinda 1,5lit
17.000 đồng/ chai
9
Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit
49.500 đồng/ chai
10
Cà chua Beef Việt Gap
30.700đồng/ kg
11
Dưa leo baby Việt Gap
25.000đồng/ kg
12
Bánh nướng Kinh Đô khoai môn 150g
67.000 đồng/cái
13
Bánh nướng Kinh Đô hạt sen trắng 150g
70.500 đồng/cái
14
Bánh nướng Kinh Đô thập cẩm jambon (200g)
77.000 đồng/cái
15
Bánh dẻo Kinh Đô đậu xanh trứng muối (200g)
67.000 đồng/ cái
Đoàn Kết
