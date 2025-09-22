Giá cả - Thị trường
Giá cả thị trường ngày 22/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Kem Cenano

55.000 đồng/hộp

2

Sữa chua Vinamilk

25.000 đồng/lốc

3

Dầu ăn Simply

296.000 đồng/can 5l

4

Café Phố 3in 1

53.000 đồng/hộp

5

Sữa rửa mặt Nivea

49.000 đồng/hộp

6

Kem đánh răng Sensodyne

78.000 đồng/hộp

7

Dầu gội đầu Clear bạc hà

180.000 đồng/chai

8

Nước ngọt Mirinda 1,5lit

17.000 đồng/ chai

9

Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit

49.500 đồng/ chai

10

Cà chua Beef Việt Gap

30.700đồng/ kg

11

Dưa leo baby Việt Gap

25.000đồng/ kg

12

Bánh nướng Kinh Đô khoai môn 150g

67.000 đồng/cái

13

Bánh nướng Kinh Đô hạt sen trắng 150g

70.500 đồng/cái

14

Bánh nướng Kinh Đô thập cẩm jambon (200g)

77.000 đồng/cái

15

Bánh dẻo Kinh Đô đậu xanh trứng muối (200g)

67.000 đồng/ cái

Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 22/9/2025


Đoàn Kết

 Từ khóa: giá cả thị trường Nước ngọt Hàn quốc Sữa chua Vinamilk Hàng hóa Đậu xanh Gội đầu Cà chua Dầu ăn
