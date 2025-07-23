Giá cả thị trường ngày 23 /7 /2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Nước lavie
108.000 đồng/thùng
2
Bánh Oreo 300 gram
52.000 đồng/hộp
3
Dưa lê trắng
35.000 đồng/kg
4
Mận xanh
30.000 đồng/kg
5
Bắp cải thảo
21.500 đồng/kg
6
Bí đao
12. 000 đồng/kg
7
Bầu
18.900 đồng/kg
8
Bắp cải
12.900 đồng/kg
9
Trai sông
24.900 đồng/kg
10
Cá Basa tươi
52.900 đồng/kg
11
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
12
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
13
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
14
Thăn lõi vai bò Aukobe 200g
109.000 đồng/khay
Đoàn Kết
