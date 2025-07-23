Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 23 /7 /2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Nước lavie

108.000 đồng/thùng

2

Bánh Oreo 300 gram

52.000 đồng/hộp

3

Dưa lê trắng

35.000 đồng/kg

4

Mận xanh

30.000 đồng/kg

5

Bắp cải thảo

21.500 đồng/kg

6

Bí đao

12. 000 đồng/kg

7

Bầu

18.900 đồng/kg

8

Bắp cải

12.900 đồng/kg

9

Trai sông

24.900 đồng/kg

10

Cá Basa tươi

52.900 đồng/kg

11

Ba chỉ bò Argentina 300g

75.000 đồng/khay

12

Thăn lõi vai bò Argentina 200g

115.500 đồng/khay

13

Gầu bò Argentina 300g

89.000 đồng/khay

14

Thăn lõi vai bò Aukobe 200g

109.000 đồng/khay

Đoàn Kết

