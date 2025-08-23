Giá cả thị trường ngày 23/8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh Pía 440g
89.000 đồng/gói
2
Bánh đậu xanh tươi 250g
33.000 đồng/gói
3
Cà chua Beef Việt Gap
30.700đồng/ kg
4
Cà chua cherry Việt Gap 250g
17.000 đồng/hộp
5
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
6
Bí đao
12. 000 đồng/kg
7
Bầu
18.900 đồng/kg
8
Bắp cải
12.900 đồng/kg
9
Trai sông
24.900 đồng/kg
10
Tương ớt Sempio 500g
58.000đồng/ hộp
11
Gạo nếp cái hoa vàng
47.000 đồng/kg
12
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
13
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
14
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
Đoàn Kết
