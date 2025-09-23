Giá cả thị trường ngày 23/9/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cá nục sốt cà chua (155g)
14.000 đồng/hộp
2
Cá mòi sốt cà chua (155g)
19.000 đồng/hộp
3
Cá ngừ ngâm dầu (140g)
25.700đồng/ hộp
4
Cá thu sốt cà chua (155g)
17.000 đồng/hộp
5
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
6
Bí đao
12. 000 đồng/kg
7
Bầu
18.900 đồng/kg
8
Bắp cải
12.900 đồng/kg
9
Trai sông
24.900 đồng/kg
10
Tương ớt Sempio 500g
58.000đồng/ hộp
11
Gạo nếp cái hoa vàng
47.000 đồng/kg
12
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
13
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
14
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
Đoàn Kết
