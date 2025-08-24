Giá cả thị trường ngày 24/8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Đùi gà đông lạnh
60.000 đồng/kg
2
Cá trứng đông lạnh
39. 000 đồng/khay
3
Tôm thẻ 40 – 60 con/kg
180.000 đồng/kg
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Dưa lướt vàng Huỳnh Long
42.000 đồng/kg
10
Dưa bạch kim
42.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
15
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
16
Kẹo dẻo Boom
8. 000 đồng/gói
Kết Đoàn
