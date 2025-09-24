Giá cả thị trường ngày 24/9/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Nước giặt Omo Matic 4.1kg
200.000 đồng/túi
2
Nước giặt Surf 3.1 kg
98. 000 đồng/túi
3
Nước xả Comfort 3.1lit
179.000 đồng/túi
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Dưa lướt vàng Huỳnh Long
42.000 đồng/kg
10
Dưa bạch kim
42.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
15
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
16
Kẹo dẻo Boom
8. 000 đồng/gói
Kết Đoàn
