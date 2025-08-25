Giá cả thị trường ngày 25/8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cần tây
35.900 đồng/ kg
2
Cải ngọt
23.000 đồng/ kg
3
Tỏi cô đơn 300g
59.900 đồng/ gói
4
Cốt me 250g
21.900 đồng/ hộp
5
Mực sốt kim chi
77.400 đồng/hộp
6
Cá mai sốt chanh
68.600 đồng/hộp
7
Cam canh
59.900 đồng/kg
8
Cam sành
15.800 đồng/ kg
9
Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit
49.500 đồng/ chai
10
Trà olong 450ml
180.000đồng/ thùng
11
Tương chấm thịt nướng CJ
59.000đồng/ hộp
12
Thịt đùi heo
101.000 đồng/kg
13
Thịt vai heo
133.000 đồng/kg
14
Cá hồi file tươi
568.000 đồng/kg
