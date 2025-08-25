Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 25/8/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cần tây

35.900 đồng/ kg

2

Cải ngọt

23.000 đồng/ kg

3

Tỏi cô đơn 300g

59.900 đồng/ gói

4

Cốt me 250g

21.900 đồng/ hộp

5

Mực sốt kim chi

77.400 đồng/hộp

6

Cá mai sốt chanh

68.600 đồng/hộp

7

Cam canh

59.900 đồng/kg

8

Cam sành

15.800 đồng/ kg

9

Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit

49.500 đồng/ chai

10

Trà olong 450ml

180.000đồng/ thùng

11

Tương chấm thịt nướng CJ

59.000đồng/ hộp

12

Thịt đùi heo

101.000 đồng/kg

13

Thịt vai heo

133.000 đồng/kg

14

Cá hồi file tươi

568.000 đồng/kg

Kết Đoàn

