Giá cả thị trường ngày 26/7/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Xoài Cát Chu
40.000 đồng/kg
2
Nho xanh
66.900 đồng/kg
3
Dưa lê trắng
34.900 đồng/kg
4
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
5
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
6
Bí đao
12. 000 đồng/kg
7
Bầu
18.900 đồng/kg
8
Bắp cải
12.900 đồng/kg
9
Trai sông
24.900 đồng/kg
10
Tương ớt Sempio 500g
58.000đồng/ hộp
11
Gạo nếp cái hoa vàng
47.000 đồng/kg
12
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
13
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
14
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
Đoàn Kết
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 27/7/2025
Giá cả thị trường ngày 25/7/2025
Giá cả thị trường ngày 24/7/2025
Giá cả thị trường ngày 23 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 22 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 21/7/2025
Giá cả thị trường ngày 20/7/2025