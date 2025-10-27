Giá cả thị trường ngày 27/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
2
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
3
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
4
Trai sông
24.900 đồng/kg
5
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
6
Bí đao
12. 000 đồng/kg
7
Bầu
18.900 đồng/kg
8
Bắp cải
12.900 đồng/kg
9
Xà lách thuỷ tinh 200g
16.000 đồng/ túi
10
Tương ớt Sempio 500g
58.000đồng/ hộp
11
Gạo nếp cái hoa vàng
47.000 đồng/kg
12
Bún tươi Tú Linh 500g
9.000 đồng/ túi
13
Gạo thơm lài 5kg
90.000 đồng/ túi
14
Gạo nếp nương Điện Biên 1kg
44.000 đồng/ túi
Đoàn Kết
