Giá cả thị trường ngày 28/8/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Rau muống
25.900 đồng/ kg
2
Cải ngọt
23.000 đồng/ kg
3
Rau mùng tơi
32.500 đồng/ kg
4
Cốt me 250g
21.900 đồng/ hộp
5
Mực sốt kim chi
77.400 đồng/hộp
6
Cá mai sốt chanh
68.600 đồng/hộp
7
Táo Envy
320.000 đồng/kg
8
Cam sành
15.800 đồng/ kg
9
Táo Fuji
110.000 đồng/kg
10
Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit
49.500 đồng/ chai
11
Trà olong 450ml
180.000đồng/ thùng
12
Tương chấm thịt nướng CJ
59.000đồng/ hộp
13
Thịt đùi heo
101.000 đồng/kg
14
Thịt vai heo
133.000 đồng/kg
15
Sườn heo
155.000 đồng/kg
Kết Đoàn
