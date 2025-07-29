Giá cả thị trường ngày 29/7/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh mỳ chà bông cay
14.000 đồng/ cái
2
Bánh xúc xích bắp
14.000 đồng/ cái
3
Bánh dừa ngọt
14.000 đồng/ cái
4
Bánh donut socola
12.000 đồng/ cái
5
Mực sốt kim chi
77.400 đồng/hộp
6
Cá mai sốt chanh
68.600 đồng/hộp
7
Cam canh
59.900 đồng/kg
8
Cam sành
15.800 đồng/ kg
9
Nước gạo Hàn quốc 1,5 lit
49.500 đồng/ chai
10
Trà olong 450ml
180.000đồng/ thùng
11
Tương chấm thịt nướng CJ
59.000đồng/ hộp
12
Thịt đùi heo
101.000 đồng/kg
13
Thịt vai heo
133.000 đồng/kg
14
Cá hồi file tươi
568.000 đồng/kg
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 31/7/2025
Giá cả thị trường ngày 30/7/2025
Giá cả thị trường ngày 28/7/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 27/7/2025
Giá cả thị trường ngày 26/7/2025
Giá cả thị trường ngày 25/7/2025
Giá cả thị trường ngày 24/7/2025