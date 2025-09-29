Giá cả thị trường ngày 29/9/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Rau muống
25.900 đồng/ kg
2
Cải ngọt
23.000 đồng/ kg
3
Rau mùng tơi
32.500 đồng/ kg
4
Mận xanh
30.000 đồng/kg
5
Cherry
299.000 đồng/kg
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Bí đỏ
12.000 đồng/kg
8
Khoai lang Nhật
26.900/kg
9
Nấm sò
45.000 đồng/kg
11
Dứa
17.000 đồng/quả
12
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
13
Thịt đùi heo
101.000 đồng/kg
14
Thịt vai heo
133.000 đồng/kg
15
Sườn heo
155.000 đồng/kg
Kết Đoàn
