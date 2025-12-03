Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 3/12/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Rau lang

10.900 đồng/ bó

2

Dưa hấu

39.000 đồng/ trái

3

Thanh long ruột đỏ

24.000 đồng/ kg

4

Mận xanh

30.000 đồng/kg

5

Cherry

299.000 đồng/kg

6

Thịt thăn bò

270.000 đồng/kg

7

Bí đỏ

12.000 đồng/kg

8

Khoai lang Nhật

26.900/kg

9

Nấm sò

45.000 đồng/kg

11

Dứa

17.000 đồng/quả

12

Ớt chuông

60.000 đồng/kg

13

Thịt đùi heo

101.000 đồng/kg

14

Kem sữa dừa Merino hộp 260g

29.500 đồng/hộp

Giá cả thị trường ngày 3/12/2025


