Giá cả thị trường ngày 3/12/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Rau lang
10.900 đồng/ bó
2
Dưa hấu
39.000 đồng/ trái
3
Thanh long ruột đỏ
24.000 đồng/ kg
4
Mận xanh
30.000 đồng/kg
5
Cherry
299.000 đồng/kg
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Bí đỏ
12.000 đồng/kg
8
Khoai lang Nhật
26.900/kg
9
Nấm sò
45.000 đồng/kg
11
Dứa
17.000 đồng/quả
12
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
13
Thịt đùi heo
101.000 đồng/kg
14
Kem sữa dừa Merino hộp 260g
29.500 đồng/hộp
Kết Đoàn
