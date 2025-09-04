Giá cả thị trường ngày 4/9/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh Trung thu Kinh đô (4x150g)
400.000 đồng/hộp
2
Bánh đa cua Hoàng Gia
14.800 đồng/gói
3
Cháo Vifon
7.200 đồng/gói
4
Mỳ Gấu đỏ
3.500 đồng/gói
5
Măng cụt
40.000 đồng/kg
6
Táo Newzeland
135.000 đồng/kg
7
Roi đỏ
65.000 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
12
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
13
Cá ngần
190.000 đồng/kg
14
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
15
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
16
Khoai tây
20.000 đồng/kg
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
