Giá cả thị trường ngày 5 /1/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sữa socola Ovantine 180ml
34.000 đồng/lốc
2
Sữa lúa mạch bạc hà Lof Malto180ml
32.000 đồng/lốc
3
Sữa it đường Dutch lady 180ml
170.000 đồng/ thùng
4
Sữa tươi TH true milk 180ml
425.000 đồng/ thùng
5
Sữa tươi Nutimilk 180ml
400.000 đồng/ thùng
6
Táo Newzeland
135.000 đồng/kg
7
Roi đỏ
65.000 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá basa cắt khúc
82.000 đồng/ kg
12
Cá diêu hồng
92.000 đồng/ kg
13
Đậu hũ non nguyên vị
12.700 đồng/ hộp
14
Kim chi cải thảo cắt lát 100gam
14.500 đồng/ gói
