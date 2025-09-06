Giá cả thị trường ngày 6/9/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Kem Cenano
60.000 đồng/hộp
2
Sữa chua Vinamil
25. 000 đồng/lốc
3
Bí đỏ
12.000 đồng/kg
4
Khoai lang mật
20.000/kg
5
Nấm sò
45.000 đồng/kg
6
Dứa
17.000 đồng/quả
7
Cá chép
55.000 đồng/kg
8
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
9
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
10
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
11
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
14
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
15
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025
Giá cả thị trường ngày 1/9/2025