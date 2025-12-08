Giá cả thị trường ngày 8/12/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sữa chua Fristi 80ml
25.000 đồng/ lốc
2
Sữa chua uống Nutri boost cam 170ml
10.000 đồng/ chai
3
Sữa chua Vinamilk
25. 000 đồng/lốc
4
Sữa chua uống lên men Yakult 65ml
26.000 đồng/ lốc
5
Gạo ST25
28.000 đồng/ kg
6
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
7
Gạo lứt tím
48.000 đồng/kg
8
Gạo nếp Tú Lệ
44.000 đồng/kg
10
Cải chip
26.500 đồng/kg
11
Cải ngọt
26.000 đồng/kg
12
Mít tố nữ
32.900 đồng/kg
13
Táo Cherry
89. 000 đồng/kg
14
Táo Nam Phi
42.500 đồng/kg
15
Sầu riêng Ri6
59.900 đồng/kg
Kết Đoàn
