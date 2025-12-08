Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 8/12/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Sữa chua Fristi 80ml

25.000 đồng/ lốc

2

Sữa chua uống Nutri boost cam 170ml

10.000 đồng/ chai

3

Sữa chua Vinamilk

25. 000 đồng/lốc

4

Sữa chua uống lên men Yakult 65ml

26.000 đồng/ lốc

5

Gạo ST25

28.000 đồng/ kg

6

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

7

Gạo lứt tím

48.000 đồng/kg

8

Gạo nếp Tú Lệ

44.000 đồng/kg

10

Cải chip

26.500 đồng/kg

11

Cải ngọt

26.000 đồng/kg

12

Mít tố nữ

32.900 đồng/kg

13

Táo Cherry

89. 000 đồng/kg

14

Táo Nam Phi

42.500 đồng/kg

15

Sầu riêng Ri6

59.900 đồng/kg

Kết Đoàn

 Từ khóa: Sữa chua giá cả thị trường Lốc Sầu riêng Vinamilk Hàng hóa Nam phi Vàng Cam Hoa
