Giá sắt phế liệu hôm nay tăng hay giảm Phế liệu 24h chia sẻ

Giá phế liệu sắt hôm nay tăng hay giảm là câu hỏi mà nhiều khách hàng có nhu cầu bán quan tâm. Bảng giá cập nhật mới nhất theo giá thị trường, niêm yết công khai sẽ giúp quá trình mua bán dễ dàng hơn. Cùng theo dõi giá phế liệu sắt cập nhật mới nhất hôm nay mà phế liệu 24H chia sẻ dưới đây để bạn có thêm địa chỉ tham khảo.

Bảng báo giá phế liệu sắt tại phế liệu 24H

Số lượng lớn phế liệu sắt từ các nhà máy, khu công nghiệp tăng cao và giải pháp tiết kiệm nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường là thu gom. Hiện nay, giá mới cập nhật thu mua phế liệu sắt theo như Phelieu24h chia sẻ như sau:

Phế liệu sắt đặc giá thu gom dao động từ 11.000 đến 18.000 đồng/kg

Phế liệu sắt vụn có giá thu gom dao động từ 9.500 đến 18.500 đồng/kg

Phế liệu sắt gỉ sét có giá thu gom dao động từ 9.500 đến 18.000 đồng/kg

Sắt DC có giá thu gom dao động từ 11.000 đến 21.000 đồng/kg

Bazơ sắt có giá thu gom dao động từ 7.500 đến 13.000 đồng/kg

Mạt sắt vụn có giá thu gom dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg

Sắt công trình có giá thu gom dao động từ 11.500 đến 23.500 đồng/kg

Dây sắt thép có giá thu gom dao động từ 11.500 đến 25.500 đồng/kg

Báo giá trên chỉ có tính chất là tham khảo ở thời điểm ngày hiện tại và nếu quý khách hàng cần biết chính xác, hãy liên hệ Phelieu24h.

Yếu tố tác động đến giá phế liệu sắt trên thị trường

Theo Ông Võ Tuấn Lộc của giám đốc CO-Founder của Công Ty TNHH KIM LOẠI TUẤN LỘC thấy ngành phế liệu ngày càng tăng dù bất cứ loại phế liệu nào, trong đó giá thu mua phế liệu sắt sẽ biến động theo từng ngày và chịu tác động nhiều yếu tố. Cụ thể một số yếu tố cơ bản dưới đây sẽ tác động đến báo giá sắt phế liệu trên thị trường:

Số lượng cung ứng sắt của thị trường

Nhu cầu sử dụng phế liệu sắt cho sản xuất cũng khác nhau theo từng thời điểm. Khi nguồn nguyên khoáng sản để sản xuất sắt hạn chế thì phế liệu là giải pháp thay thế để tái chế. Khi đó giá bán phế liệu cao hơn. Ngược lại, khi mức dự trữ phế liệu nhiều thì giá thu mua sẽ giảm hay ngừng thu mua ồ ạt.

Giá thu mua sắt phế liệu tùy theo chất lượng, số lượng

Tùy theo khối lượng, chất lượng loại phế liệu sắt mà giá thu mua cao hay thấp tương ứng. Bởi lẽ chúng ta cũng đều biết phế liệu có nhiều chủng loại khác nhau, có loại tốt, loại xấu, loại chất lượng cao. Khi độ đồng chất sắt càng cao thì giá mua càng tăng. Dễ hiểu nhất là khi bạn mua đồ dùng bằng sắt giá cao thì bán phế liệu giá cũng sẽ tốt hơn.

Giá phế liệu sắt khác nhau theo từng địa phương

Yếu tố tác động tiếp theo đến giá phế liệu sắt hôm nay chính là theo địa lý khu vực. Những địa phương có địa hình xa xôi, đường đi khó khăn so với vị trí trung tâm hay công ty thu mua phế liệu thì chắc chắn giá thu mua ở đây sẽ rẻ. Ngược lại những khu vực thuận tiện gần trung tâm hơn thì giá bán sẽ cao hơn.

Vì sao nên chọn dịch vụ thu mua phế liệu sắt của Phelieu24h?

Phelieu24h là một trong những công ty chuyên thu gom các loại phế liệu có mức giá cao cạnh tranh. Công ty nhận mua đa dạng các loại phế liệu với số lượng từ nhỏ đến lớn tùy theo. Ví dụ như phế liệu sắt, kim loại, hợp kim, vải, vụn, giấy, nhựa, gỗ, xác nhà, máy móc,..

Có thâm niên nhiều năm trên thị trường nên Phelieu24h nhận được sự yêu mến của các khách hàng và đối tác. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, trẻ khỏe, am hiểu phế liệu và trung thực. Công ty cam kết thu mua cân đo trung thực, báo giá minh bạch đảm bảo đem đến lợi ích cho khách hàng. Sự chuyên nghiệp trong từng công đoạn thu mua, trung thực cân đo, báo giá minh bạch và thái độ dễ chịu, trách nhiệm cao chính là điểm nổi bật và là lý do nhiều khách hàng chọn Phelieu24h.

Quy trình thu gom phế liệu sắt của Phelieu24h

Ngoài việc cập nhật bảng báo giá thu mua phế liệu sắt hôm nay minh bạch thì công ty còn có quy trình làm việc chuyên nghiệp. Với các bước triển khai chi tiết, rõ ràng đem đến cho khách hàng sự an tâm khi bán phế liệu như:

Bước 1: Khách hàng liên hệ với Phelieu24h để cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại cần bán và địa chỉ thu mua. Nhân viên công ty sẽ tiếp nhận yêu cầu, sắp xếp thời gian hẹn lịch khảo sát phù hợp.

Bước 2: Đội ngũ nhân viên Phelieu24h đến tận nơi để kiểm tra thực tế, phân loại phế liệu sắt, đánh giá chất lượng để đưa ra mức giá phù hợp. Tùy vào chất lượng, khối lượng sắt phế liệu mà công ty đưa ra báo giá phù hợp để khách hàng tham khảo.

Bước 3: Nếu khách hàng đồng ý bán thì hai bên sẽ chốt thỏa thuận, thực hiện cân đo và thu gom nhanh chóng. Công ty cam kết cân đo trung thực, không gian lận hay ép giá khách hàng khi thu gom.

Bước 4: Sau khi chốt giá, công ty tiến hành thanh toán nhanh chóng, cam kết khách hàng nhận đủ tiền ngay lập tức. Bạn có thể nhận tiền mặt, chuyển khoản theo nhu cầu của mình đều được.

Bước 5: Phế liệu được vận chuyển an toàn về kho, đồng thời nhân viên sẽ dọn dẹp sạch sẽ kho bãi gọn gàng cho quý khách. Việc dọn dẹp kho bãi cho khách hàng chính là chính sách nổi bật tại Phelieu24h mà không phải công ty nào cũng có được.

Báo giá thu mua phế liệu sắt hôm nay cao hay thấp đã được Phelieu24h chia sẻ chi tiết ở trên. Để cập nhật giá chính xác cho từng loại phế liệu, khách hàng hãy liên hệ với công ty theo thông tin sau:

Trụ sở chính: Thửa đất số 1566, Tờ bản đồ 19, Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà Máy : 3 Đường Số 6, phường Dĩ An, TP.HCM

Điện thoại: 0909851345

Email: tuanloc779@gmail.com

Website: phelieu24h.vn

Mã số thuế: 3702667865