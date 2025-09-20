Gia tăng các vụ tấn công mạng, đánh cắp thông tin mật cá nhân tại Hàn Quốc

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, các cơ quan công quyền, quân đội, doanh nghiệp của nước này đang trở thành đối tượng của các vụ tấn công mạng, đánh cắp thông tin... với tính chất ngày càng đáng lo ngại, bất chấp các biện pháp đối phó mạnh tay từ các cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, chỉ trong một thời gian ngắn đã có 362 thuê bao của KT - một doanh nghiệp cung cấp thông tin di động hàng đầu của Hàn Quốc, trở thành nạn nhân của các tin tặc. Những người này đã bị chiếm quyền điều khiển tài khoản và bị chi trả ngoài ý muốn số tiền lên tới 240.000.000 Won (tương đương khoảng gần 5 tỷ VND) cho những dịch vụ mà mình không hề sử dụng.

Chân dung hacker. Đồ họa minh họa: PCWorld

Bên cạnh đó, Công ty dịch vụ thẻ tín dụng lớn của Hàn Quốc là Lotte Card cũng cho biết bị tin tặc đánh cắp thông tin cá nhân của gần 3 triệu khách hàng và đây sẽ là nguy cơ tiềm tàng dẫn tới những thiệt hại to lớn cho doanh nghiệp này cũng như các cá nhân bị rò rỉ bí mật. Hiện nay, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc đang phối hợp với Ủy ban tiền tệ thành lập một nhóm chuyên gia liên ngành để tiến hành điều tra, nhằm tìm các biện pháp trấn áp tội phạm.

Quân đội Hàn Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Theo báo cáo trình Quốc hội của Bộ Tư lệnh tác chiến mạng Hàn Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2025, đã xảy ra 9.262 vụ tấn công mạng nhằm vào tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và quân đội nước này. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 9.193 vụ xâm nhập trái phép các trang thông tin điện tử quân sự và 69 vụ thư điện tử chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển. Bộ Tư lệnh tác chiến mạng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ áp dụng cách biện pháp mạnh hơn để đối phó.

Nguồn vov.vn