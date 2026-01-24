Giá vàng tăng nóng, chuyên gia khuyến cáo thận trọng trong ngắn hạn

Ngày 24/1, giá vàng miếng SJC thiết lập đỉnh mới, bán ra ở mức 174,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tiến sát 5.000 USD/ounce.

Sáng 24/1, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với giá chốt phiên ngày 23/1. Các thương hiệu vàng lớn ở Hà Nội cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Cùng đà tăng mạnh, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu quanh mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, tại Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 170 - 173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng mạnh cùng đà tăng của giá vàng thế giới. Lúc 10 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.988 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 158,6 triệu đồng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC ngày 24/1 lập đỉnh mới 174,3 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu, từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 50%, còn giá vàng trong nước tăng khoảng 70%. “Hiếm có kênh đầu tư nào cho lợi nhuận 70% trong vòng 12 tháng như thị trường vàng”, ông Hiếu nói.

Lý giải “cơn sốt” vàng thời gian qua, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh mới là do nhiều yếu tố như rủi ro địa chính trị, chính sách tiền tệ của Mỹ, căng thẳng thương mại giữa các cường quốc... Cùng với đó, các Ngân hàng Trung ương và Quỹ đầu tư lớn cũng đang tích trữ vàng số lượng lớn, khiến giá vàng thế giới tăng mạnh.

Trong nước, ngoài tác động từ đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng còn được đẩy lên mạnh do yếu tố cung - cầu, khi nhu cầu mua của người dân gia tăng rõ rệt trong thời gian gần đây, trong khi nguồn cung lại ở trạng thái khan hiếm, bán ra “nhỏ giọt”. Những người đang nắm giữ vàng thì đa số có tâm lý kỳ vọng giá vàng còn tăng tiếp, còn những người chưa mua được vàng thì có tâm lý lo âu, cảm thấy mình đang mất cơ hội.

Dự báo về giá vàng thời gian tới, theo TS Nguyễn Trí Hiếu, xác xuất giá vàng tăng tiếp khoảng 60% nếu các yếu tố hỗ trợ hiện nay được duy trì. Tuy nhiên cần lưu ý, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng, điều này tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.

“Khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng thực sự đi vào cuộc sống, bỏ cơ chế độc quyền và cho phép nhập khẩu vàng thì thị trường trong nước sẽ ổn định hơn, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới; yếu tố cung - cầu được đảm bảo sẽ kéo giá vàng trong nước đi xuống trong ngắn hạn”, ông Hiếu nhận định.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo, hiện nay nhu cầu mua vàng tích trữ tăng cao, trong khi nguồn cung từ các cơ sở kinh doanh vàng khá hạn chế, sẽ dẫn đến tình trạng vàng giả, vàng kém chất lượng, vàng không rõ nguồn gốc, hoặc lừa đảo mua bán vàng qua không gian mạng, người dân cần hết sức cảnh giác, phòng ngừa.

