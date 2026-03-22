Giá vàng tiếp tục “lao dốc”, người mua vàng từ đỉnh lỗ gần 23 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 tuần

Tuần này, giá vàng thế giới sụt giảm mạnh, kết thúc tuần ở mức 4.490 USD/ounce. Sau khi giá vàng “lao dốc” 10% trong vòng 1 tuần, hầu hết các chuyên gia đã từ bỏ hy vọng vào triển vọng ngắn hạn của vàng. Trong nước, giá vàng ghi nhận tuần giảm giá thứ ba liên tiếp. Giá vàng miếng SJC kết thúc tuần ở mức 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới 29 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng vừa trải qua tuần giảm thứ ba liên tiếp. Hiện giá vàng đã giảm gần 20 triệu đồng/lượng kể từ đỉnh thiết lập ngày 2/3 vừa qua và “bốc hơi” 11,6 triệu đồng/lượng chỉ trong tuần này. Như vậy, nếu mua vàng từ đỉnh, người mua đã lỗ 22,9 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 tuần.

Cụ thể, tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 22/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 168-171 triệu đồng/lượng, giảm 11,6 triệu đồng so tuần trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút ngày 22/3.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 167,7 triệu đồng/lượng, bán ra 170,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 168 triệu đồng/lượng và bán ra 171 triệu đồng/lượng, giảm 11,6 triệu đồng so tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 bằng giá vàng miếng, mua vào-bán ra ngang giá vàng miếng, ở mức 168-171 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 168 triệu đồng/lượng và bán ra mức 171 triệu đồng/lượng.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 168,6-171,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 180-183 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 29 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới “bốc hơi” 10% chỉ trong 1 tuần

Tuần qua, giá vàng thế giới mở cửa ở mức 5.023 USD/ounce và tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp, tăng giảm trong khoảng 30 USD/ounce. Tới thứ 4, giá kim loại quý bắt đầu đợt sụt giảm mạnh, “bốc hơi” 120 USD chỉ trong 2 giờ, sau đó tiếp tục giảm xuống mức 4.800 USD và lao thẳng xuống còn 4.800 USD sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất. Vào thứ 5, giá vàng tiếp tục lao dốc thẳng đứng xuống 4.538 USD và kết thúc tuần ở mức 4.490 USD những nỗ lực hồi phục yếu ớt bất thành.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia Phố Wall (Wall Street) đã từ bỏ hy vọng vào triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street) cũng bớt lạc quan sau tuần thứ 3 liên tiếp kim loại quý này giảm giá.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management dự đoán giá vàng có thể sẽ giảm nhưng không kéo dài quá lâu. Ông cho biết, tâm lý thị trường đã thay đổi và các nhà đầu tư đang tập trung vào những yếu tố tiêu cực, bao gồm việc các ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới, trong đó có FED, ngày càng ngần ngại cắt giảm lãi suất trước tình hình giá dầu tăng cao.

“Nếu giá vàng quay trở lại mức 4.000 USD trong 3-4 tuần tới thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để thay đổi tâm lý thị trường thay đổi kéo giá tăng trở lại mức 5.000 USD. Nhưng nếu nhìn xa hơn, khoảng 6 tháng hoặc 1 năm, tôi tin rằng những người mua truyền thống sẽ quay trở lại và giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng”, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho rằng, vàng đã mất đi sức hút trong bối cảnh lãi suất tăng cao, thị trường chứng khoán bán tháo và những đồn đoán về việc bán vàng ở Trung Đông.

“Giá vàng ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn 40 năm, với mức giảm gần 9%. Đây cũng là tuần giảm giá thứ ba liên tiếp của kim loại quý này”, ông cho biết.

Về phần mình, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International lạc quan rằng: Thị trường đã giảm mạnh trong tuần này như dự kiến ​​do cuộc họp của FOMC, quyết định về lãi suất và những phát biểu sau đó của Chủ tịch Powell. Giờ đây, mọi chuyện đã qua, và trong khoảng một tháng trở lại đây không có gì thay đổi cơ bản đối với vàng và bạc, đã đến lúc thị trường bắt đầu phục hồi sau đợt điều chỉnh quá mức này.

Tuần này, 18 nhà phân tích tại Phố Wall đã tham gia vào Khảo sát vàng của Kitco News. Các chuyên gia hiện đang giữ quan điểm tiêu cực nhất kể từ đầu năm với chỉ 3 người (tương đương 17%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 12 chuyên gia khác (67%) tin vào kịch bản giá giảm. 3 nhà phân tích còn lại (17%) cho rằng giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, 147 nhà đầu tư (tương đương 47%) trong số 309 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn. 104 người khác (34%) cho rằng kim loại quý này sẽ giảm giá. 58 nhà đầu tư còn lại (19%) đưa ra quan điểm trung lập.

