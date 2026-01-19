Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, SJC tăng lên mốc 165 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay đã tăng mạnh thêm 1,7-2,2 triệu đồng/lượng và tiếp tục lập đỉnh mới, thương hiệu vàng SJC hiện đang giao dịch ở ngưỡng 165 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 163-165 triệu đồng/lượng. Ảnh: Vietnam+

Mở cửa phiên sáng nay (19/1), giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại công ty Phú Quý, doanh nghiệp thông báo giá vàng SJC từ 162-165 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp tăng 2,2 triệu đồng so với phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 161,5-164,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 160-163 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với ngày 16/1.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.664 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 148,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Ở mức giá hiện tại, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.132 đồng/USD, tăng 1 đồng so với ngày 16/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng có mức tăng tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.058-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.076-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.088-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.060-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Theo Vietnam+