Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, SJC tăng lên mốc 165 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay đã tăng mạnh thêm 1,7-2,2 triệu đồng/lượng và tiếp tục lập đỉnh mới, thương hiệu vàng SJC hiện đang giao dịch ở ngưỡng 165 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, SJC tăng lên mốc 165 triệu đồng

Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 163-165 triệu đồng/lượng. Ảnh: Vietnam+

Mở cửa phiên sáng nay (19/1), giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại công ty Phú Quý, doanh nghiệp thông báo giá vàng SJC từ 162-165 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp tăng 2,2 triệu đồng so với phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 161,5-164,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 160-163 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với ngày 16/1.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.664 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 148,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Ở mức giá hiện tại, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.132 đồng/USD, tăng 1 đồng so với ngày 16/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng có mức tăng tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.058-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.076-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.088-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.060-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Theo Vietnam+


Theo Vietnam+

 Từ khóa: Triệu Bảo Tín Minh Châu Giao dịch Giá vàng trong nước tăng mạnh Công ty Thương hiệu Tỷ giá trung tâm Ngân hàng thương mại Tỷ giá usd Ngân hàng nhà nước
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,68%

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,68%
2026-01-19 13:32:00

baophutho.vn Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa...

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân
2026-01-19 08:06:00

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long