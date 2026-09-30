Giải pháp quản lý, phát triển đàn ong theo hướng an toàn sinh học

Sáng 30/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện với chủ đề “Giải pháp quản lý, phát triển đàn ong theo hướng an toàn sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường trong nước và xuất khẩu”.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội Nuôi ong Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi ong, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ ong.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ Hồ Đình Lưỡng phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và liên kết chuỗi trong nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Trong đó, cần tăng cường liên kết giữa nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi ong; từng bước hình thành chuỗi sản xuất ổn định, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm mật ong Phú Thọ, hướng tới mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung tư vấn, phản biện những giải pháp có tính thực tiễn, nhất là về an toàn sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng nghề nuôi ong, những khó khăn trong quản lý đàn ong, kiểm soát dịch bệnh và tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong đó, các ý kiến đề nghị kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh, nguồn nước, nguồn thức ăn, môi trường nuôi và việc sử dụng thuốc, hóa chất; đồng thời xây dựng quy trình an toàn sinh học phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và khả năng áp dụng tại cơ sở.

Các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp chủ động quản trị rủi ro như nghiên cứu, dự báo nguồn hoa, bố trí và di chuyển đàn ong hợp lý, bảo vệ đàn ong trước thời tiết cực đoan và phát triển các mô hình nuôi thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi. Đặc biệt là việc chuẩn hóa quy trình từ thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản đến đóng gói; kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn hàng hóa và hồ sơ chất lượng.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong theo dõi sức khỏe đàn ong, quản lý dịch bệnh, vùng nguyên liệu, nguồn hoa, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.

Việc tăng cường liên kết giữa nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi ong được xác định là giải pháp quan trọng để hình thành chuỗi giá trị ổn định, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Các ý kiến tư vấn, phản biện tại hội thảo là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện giải pháp quản lý, phát triển đàn ong theo hướng an toàn sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Qua đó, góp phần phát triển nghề nuôi ong hiệu quả, bền vững, gắn với phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái và kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thu Hoài