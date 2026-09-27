Giữ “sao” cho sản phẩm OCOP

Số lượng sản phẩm OCOP của Phú Thọ tăng lên, tạo nền tảng để mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường. Tuy nhiên, khi chương trình chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, câu chuyện không dừng ở việc có thêm sản phẩm đạt sao, mà là làm thế nào để duy trì chất lượng, giữ vững hạng sao và sức cạnh tranh của sản phẩm. Bởi “giữ sao” cũng chính là giữ uy tín của sản phẩm và thương hiệu OCOP địa phương.

Các sản phẩm của Công ty cổ phần Ong Tam Đảo giữ vững “sao” OCOP bởi chất lượng và mẫu mã luôn được đơn vị quan tâm đầu tư.

Tháng 8 vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP và công nhận 15 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2026. Có 15 sản phẩm được công nhận đạt hạng 3 sao và 4 sao. Trong đó, 6 sản phẩm đạt hạng 4 sao, gồm 5 sản phẩm được công nhận lại và 1 sản phẩm được nâng hạng.

Theo quy định, kết quả công nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong 3 năm. Sau thời hạn này, nếu muốn tiếp tục sử dụng chứng nhận và hạng sao, sản phẩm phải được đánh giá, phân hạng lại. Điều đó đồng nghĩa với việc sau khi được công nhận, các chủ thể vẫn phải duy trì những điều kiện đã tạo nên hạng sao của sản phẩm. Từ chất lượng, an toàn thực phẩm, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất đến bao bì, nhãn mác, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và khả năng phát triển thị trường đều cần được duy trì, củng cố và nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là phát triển thêm sản phẩm OCOP mà phải tăng cường duy trì, nâng cao chất lượng những sản phẩm đã được công nhận. Việc đánh giá lại sau mỗi chu kỳ 3 năm là cơ sở để các chủ thể nhìn nhận lại quá trình sản xuất, kịp thời khắc phục những hạn chế và tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm.

Thực tế cho thấy, việc “giữ sao” trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm OCOP. Tính đến tháng 8, toàn tỉnh có 601 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn thời hạn chứng nhận, trong đó có 88 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 5 sao.

Cùng với việc duy trì hạng sao, nhiều chủ thể đã chủ động nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, từng bước đưa sản phẩm tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao. Một số cơ sở áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, VietGAP, HACCP, FSSC 22000; có sản phẩm đáp ứng yêu cầu của FDA Hoa Kỳ. Từ các cửa hàng thực phẩm sạch, sản phẩm OCOP của Phú Thọ đã từng bước tiếp cận thị trường Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu.

Nền tảng sản phẩm OCOP của Phú Thọ phát triển khá rộng, song một số chủ thể vẫn có quy mô sản xuất nhỏ, liên kết vùng nguyên liệu chưa chặt chẽ. Chất lượng sản phẩm ở một số nơi chưa đồng đều, việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ chưa tương xứng với quá trình xây dựng thương hiệu. Đây là những vấn đề cần được quan tâm nếu sản phẩm OCOP muốn bước vào các hệ thống phân phối lớn và mở rộng thị trường.

Khi OCOP đã đi qua giai đoạn phát triển mạnh về số lượng, yêu cầu đặt ra tiếp theo là nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Cùng với phát triển sản phẩm mới, cần tăng cường hậu kiểm, hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đổi mới công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng và mở rộng thị trường. Tại đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tháng 8 vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh cũng yêu cầu các chủ thể tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, tem nhãn, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và bổ sung minh chứng về việc áp dụng quy trình, công nghệ sản xuất tiên tiến.

Giá trị của một sản phẩm OCOP không chỉ nằm ở những hạng sao được in trên bao bì, mà còn được thể hiện qua chất lượng được duy trì, thương hiệu được bảo vệ, thị trường được mở rộng và niềm tin của người tiêu dùng được bồi đắp. Vì vậy, “giữ sao” không chỉ là giữ một hạng sản phẩm, mà là giữ chất lượng, giữ uy tín và tạo nền tảng để sản phẩm OCOP Phú Thọ phát triển bền vững.

Ngọc Tuấn