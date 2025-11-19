Giành lại từng nhịp tim

Đêm 10/9/2016, 23 giờ 45 phút, phòng mổ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sáng đèn. Một ca cấp cứu tối khẩn cấp với vết thương tim, bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng hôn mê, dao vẵn cắm ở lưng, huyết áp tụt sâu, khoang ngực đầy máu.

Không nhiều thời gian để hội chẩn hay do dự, bác sĩ nội trú Dương Xuân Phương và ê kíp lao vào cuộc chiến sinh tử. Hai giờ phẫu thuật căng như dây đàn. Rồi monitor sáng lên nhịp đập đều đặn. Người bệnh qua cửa tử. Giữa ranh giới mỏng manh - sống và chết, không có chỗ cho sự may rủi. Chỉ có bản lĩnh, kỹ thuật và sự quyết tâm cao độ: Giành lại từng nhịp tim cho người bệnh.

Mở đường phẫu thuật tim mạch - lồng ngực ở tuyến tỉnh

Từ khoảnh khắc ấy đến hôm nay, bác sĩ nội trú Dương Xuân Phương - Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vẫn chọn đứng nơi áp lực lớn. Anh cùng đồng nghiệp đã đưa kỹ thuật phẫu thuật tim mạch hiện đại về Phú Thọ, để hành trình tìm lại nhịp sống không còn phải đi qua những chuyến xe dài chuyển tuyến.

Có những đêm, hành lang bệnh viện yên ắng, mọi mệt mỏi trôi dần vào giấc ngủ. Nhưng ở Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, đèn vẫn bật, tiếng máy theo dõi vẫn như đang thì thầm điều gì đó về sự sống.

Bác sĩ nội trú Dương Xuân Phương - Trưởng hoa Phẫu thuật im mạch - Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm khám cho người bệnh.

Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Nguyên, Dương Xuân Phương chọn cho mình con đường nhiều thách thức: Ngoại khoa, và hơn thế, là ngoại tim mạch - lồng ngực, nơi mỗi sai sót nhỏ có thể đổi bằng sinh mạng. Anh đã được học tập những năm tháng dài ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai, Bệnh viện E, Tim Hà Nội... Quá trình học tập và rèn luyện, anh tự thử thách mình trước những ca bệnh khó.

Đến năm 2016, khi thành lập Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, bác sĩ Phương cùng các đồng nghiệp bắt đầu hành trình mới từ những viên gạch đầu tiên. Những ngày đầu khó khăn chồng chất. Nhưng dần dần, Khoa đã thực hiện được nhiều kỹ thuật từng chỉ có ở tuyến trung ương: Phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi tim, thay động mạch chủ, phẫu thuật hybrid, xử lý các bệnh lý mạch máu phức tạp, nội soi lồng ngực cắt u phổi, sửa dị tật lồng ngực... Những ca khó, những tình huống cận kề ranh giới sinh - tử đã trở thành thực tế để anh và đồng đội chinh phục từng ngày.

Đồng nghiệp miêu tả anh ít lời, cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng mũi khâu. Bệnh nhân nhớ ánh mắt ấm và giọng nói chắc chắn: “Chúng tôi sẽ làm hết sức”. Với anh, phẫu thuật không chỉ là kỹ thuật, mà còn là lời cam kết thiêng liêng giữa người cầm dao mổ với từng sinh mệnh. Trong những thành tựu nổi bật được gắn tên tập thể và có vai trò đặt nền móng cho phẫu thuật tim mạch - lồng ngực tuyến tỉnh, có những dấu tay âm thầm của bác sĩ Dương Xuân Phương.

Nâng tầm y tế tuyến tỉnh

Đem kỹ thuật cao về một vùng đất từng xa vời với nội soi lồng ngực, tuần hoàn ngoài cơ thể, thay động mạch chủ hay nội soi tim tinh vi... là một con đường gập ghềnh. Nhưng đó là con đường phải đi, nếu muốn giữ lại sự sống và giành lấy niềm tin của người dân vào y tế tuyến tỉnh. Không nói nhiều về giấc mơ, bác sĩ Dương Xuân Phương chọn hành động. Những buổi hội chẩn đêm kéo dài, những giờ đứng sau lưng đàn em, chỉnh từng thao tác mổ... Từng ngày gây dựng một thứ tài sản bền vững - đội ngũ bác sĩ trẻ tự tin cầm dao, nối tiếp con đường kỹ thuật cao ngay tại tỉnh nhà.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lê Đình Thanh Sơn chia sẻ: “Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực là đỉnh cao ngoại khoa. Làm được ở tuyến tỉnh không chỉ cần giỏi nghề, mà cần người dám chịu trách nhiệm, dám mở đường. Bác sĩ Phương là một trong những người đặt nền móng, và quan trọng hơn nữa, anh giúp nhiều bác sĩ trẻ đi tiếp con đường này”.

Ông nói thêm - với giọng đầy chân thành: “Con đường ấy đâu có trải hoa. Nó trải bằng bữa cơm suất trong ca trực, bằng những đêm ngồi xem lại đường khâu, hình ảnh mạch máu, bằng những giấc ngủ không tròn vì tiếng gọi cấp cứu...”.

Chính từ những hy sinh lặng lẽ đó, Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực hôm nay đã đứng vững. Mỗi năm, hàng trăm ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhiều người từng nắm tay gia đình trong tuyệt vọng nay vẫn sống khỏe. Chi phí chuyển tuyến giảm xuống, niềm tin vào tuyến tỉnh tăng lên, người dân trong và ngoài tỉnh được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Có lẽ tự hào nhất là hình ảnh những bác sĩ trẻ đứng trong ánh đèn phòng mổ, không cúi đầu trước ca khó. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho hành trình mà bác sĩ Dương Xuân Phương đã chọn.

Hương Giang