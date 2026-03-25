Giao ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quý I năm 2026

Sáng 25/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quý I năm 2026. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong quý I năm 2026, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nổi bật là triển khai hiệu quả các bước nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được đẩy mạnh; đã tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đối với 16 dự án trên địa bàn tỉnh; tham gia góp ý vào các văn bản do UBND tỉnh và các sở, ngành xin ý kiến.

Đồng thời, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các hoạt động vì người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tham gia tổ chức tốt chương trình chăm lo Tết cho người nghèo với trên 50.370 suất quà, trị giá trên 41,7 tỷ đồng đã được trao.

Đánh giá cao hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thời gian qua và định hướng nội dung trọng tâm trong quý II, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đề nghị: MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, tăng cường tương tác với nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chọn lĩnh vực phù hợp, khả thi để triển khai và có tính định lượng. Phát huy vai trò trung tâm trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; triển khai hiệu quả “Tháng nghe dân nói” theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tổng hợp đầy đủ kiến nghị của Nhân dân đến cơ quan chức năng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn nội dung giám sát đúng và trúng, nhất là những vấn đề Nhân dân quan tâm; sau khi giám sát có kiến nghị cụ thể. Tổ chức các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, có mô hình, sản phẩm cụ thể và có khả năng nhân rộng. Xác định rõ các nhiệm vụ cần triển khai, đánh giá theo hàng quý, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Văn Hải - Mạnh Khiêm