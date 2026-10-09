Văn hóa
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Giữ nét đẹp văn hóa từ các môn thể thao truyền thống

Với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, việc tham gia các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là cơ hội để bà con giao lưu, chia sẻ, củng cố sự đoàn kết và tinh thần cộng đồng.

Bảo tồn và phát huy những nét đẹp trong bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế thể thao tại khu dân cư. Các địa phương đã tổ chức nhiều giải thi đấu, giao lưu thể thao, lễ hội để bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian... Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian ngày càng sôi nổi, rộng khắp. Từ đó, đã phát hiện, tuyển chọn nhiều vận động viên nòng cốt tham gia thi đấu cấp tỉnh.

Giữ nét đẹp văn hóa từ các môn thể thao truyền thống

Phụ nữ xã Ngòi Hoa sôi nổi đua tài môn bắn nỏ.

Giữ nét đẹp văn hóa từ các môn thể thao truyền thống

Môn kéo co tại Đại hội TDTT xã Cao Dương lần thứ I thu hút sự tham gia và cổ vũ đông đảo của Nhân dân.

Giữ nét đẹp văn hóa từ các môn thể thao truyền thống

Các cô gái trẻ phường Thống Nhất cùng đọ sức với bộ môn đẩy gậy.

Giữ nét đẹp văn hóa từ các môn thể thao truyền thống

Các bà, các chị xã Lạc Sơn khéo léo tranh tài môn đi cà kheo.

Giữ nét đẹp văn hóa từ các môn thể thao truyền thống

Trò chơi giữ thăng bằng trên cột tròn làm cho các ngày hội trên địa bàn xã Lương Sơn thêm sôi động.

Giữ nét đẹp văn hóa từ các môn thể thao truyền thống

Đánh cù là trò chơi yêu thích của phụ nữ vùng cao.

Dương Liễu


Dương Liễu

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thể thao Trò chơi dân gian đồng bào dân tộc thiểu số Cộng đồng Tinh thần hoạt động thể chất Cơ sở vật chất Vận động viên Bảo tồn Chính quyền
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