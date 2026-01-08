Google cải tiến Smart TV tương lai bằng Gemini AI

Tại CES 2026, Google đã công bố những cải tiến đáng kể trong trải nghiệm người dùng trên Smart TV nhờ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini.

Google đã giới thiệu cách mà hệ thống Gemini sẽ giúp Smart TV dựa trên nền tảng Google TV trở nên hữu ích hơn, với nhiều hình thức tương tác mới mở rộng đến các thương hiệu và thiết bị khác nhau, bao gồm cả máy chiếu.

Sự phát triển này hứa hẹn sẽ nâng cao chất lượng giao diện, thu hút sự chú ý của những người muốn nâng cấp hệ thống giải trí của mình, như sản phẩm Xiaomi TV Box S3.

Với bản cập nhật mới, việc tìm kiếm nội dung đã được cải thiện đáng kể. Hệ thống giờ đây có khả năng cung cấp các câu trả lời thích ứng từ Gemini, hiển thị hình ảnh, video và cập nhật thể thao theo thời gian thực. Đặc biệt, Google đã giới thiệu tính năng “Deep Dives”, cho phép người dùng tiếp cận các chủ đề phức tạp thông qua các bài tổng quan có lời thuyết minh, dễ hiểu cho cả gia đình.

Một trong những vấn đề lớn nhất mà người dùng thường gặp phải đã được giải quyết với việc tích hợp ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng giờ đây không cần phải điều hướng qua các menu phức tạp để điều chỉnh các thông số kỹ thuật. Chỉ cần nói với Gemini những câu như “màn hình tối quá” hay “thiếu lời thoại”, trợ lý ảo sẽ tự động điều chỉnh hình ảnh và âm thanh mà không làm gián đoạn trải nghiệm xem phim.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng Gemini để tìm kiếm trong thư viện Google Photos những người hoặc khoảnh khắc cụ thể, biến những kỷ niệm đó thành những tác phẩm điện ảnh sống động. Các công cụ như Nano Banana và Veo cho phép tái hiện lại những bức ảnh cá nhân hoặc tạo ra những tác phẩm độc đáo ngay trên màn hình TV.

Việc đầu tư vào trí tuệ nhân tạo này phù hợp với xu hướng phát triển của Google, khi công ty đang chuẩn bị cho một bản nâng cấp giúp Gemini trở nên thiết thực hơn trên hệ điều hành Android. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng trải nghiệm này yêu cầu tài khoản Google, kết nối internet và hệ điều hành Android TV OS 14 trở lên.

Các tính năng mới sẽ được ra mắt đầu tiên trên một số thiết bị TCL chọn lọc, sau đó sẽ mở rộng sang các thiết bị Google TV khác trong vài tháng tới. Hiện tại, thời gian ra mắt các tính năng này tại Việt Nam vẫn chưa được xác định, vì việc triển khai chỉ giới hạn ở một số quốc gia và ngôn ngữ nhất định.

Nguồn VOV