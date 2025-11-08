Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hàn Quốc chuẩn bị phóng tên lửa thương mại đầu tiên từ Brazil

Tên lửa HANBIT-Nano sẽ được từ Trung tâm vũ trụ Alcantara ở Brazil lúc 3h sáng 23/11 (giờ Seoul), đưa vệ tinh của khách hàng lên Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) ở độ cao 300 km, độ nghiêng 40 độ.

Hàn Quốc chuẩn bị phóng tên lửa thương mại đầu tiên từ Brazil

Tên lửa đẩy thương mại đầu tiên mang tên HANBIT-Nano.

Công ty chuyên về tên lửa đẩy vũ trụ của Hàn Quốc Innospace cho biết sẽ phóng tên lửa đẩy thương mại đầu tiên mang tên HANBIT-Nano do hãng tự phát triển vào quỹ đạo từ Trung tâm vũ trụ Alcantara ở Brazil lúc 15h ngày 22/11 (giờ địa phương), tức 3h sáng 23/11 (giờ Seoul).

Lịch phóng được chính thức ấn định sau khi phái đoàn của Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) cùng Không quân Brazil thảo luận chuyên sâu và hoàn tất công tác kiểm tra an toàn, trong đó có giám sát quy trình vận hành phóng, hệ thống quản lý an toàn và vận hành tích hợp, tại địa điểm phóng nêu trên.

Trong lần phóng này, tên lửa HANBIT-Nano sẽ thực hiện nhiệm vụ mang tên SPACEWARD. Theo đó, tên lửa sẽ đưa vệ tinh của khách hàng lên Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) ở độ cao 300 km, độ nghiêng 40 độ, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ thử nghiệm cho các thiết bị được gắn kèm.

Giám đốc điều hành Innospace Kim Soo Jong cho biết sự kiện này sẽ là bước khởi đầu quan trọng để hãng bước vào giai đoạn thương mại hóa bằng công nghệ tự phát triển, qua đó chứng minh năng lực cạnh tranh và tiềm năng trên thị trường thương mại toàn cầu.

Nguồn TTXVN/Vietnam+


Nguồn TTXVN/Vietnam+

 Từ khóa: Brazil Thương mại Phóng tên lửa Hàn quốc Vũ trụ Đầu tiên Quỹ đạo Trung tâm Trái đất Vệ tinh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long