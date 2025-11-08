Hàn Quốc chuẩn bị phóng tên lửa thương mại đầu tiên từ Brazil

{title}
Tên lửa HANBIT-Nano sẽ được từ Trung tâm vũ trụ Alcantara ở Brazil lúc 3h sáng 23/11 (giờ Seoul), đưa vệ tinh của khách hàng lên Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) ở độ cao 300 km, độ nghiêng 40 độ.
Tên lửa đẩy thương mại đầu tiên mang tên HANBIT-Nano.
Công ty chuyên về tên lửa đẩy vũ trụ của Hàn Quốc Innospace cho biết sẽ phóng tên lửa đẩy thương mại đầu tiên mang tên HANBIT-Nano do hãng tự phát triển vào quỹ đạo từ Trung tâm vũ trụ Alcantara ở Brazil lúc 15h ngày 22/11 (giờ địa phương), tức 3h sáng 23/11 (giờ Seoul).
Lịch phóng được chính thức ấn định sau khi phái đoàn của Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) cùng Không quân Brazil thảo luận chuyên sâu và hoàn tất công tác kiểm tra an toàn, trong đó có giám sát quy trình vận hành phóng, hệ thống quản lý an toàn và vận hành tích hợp, tại địa điểm phóng nêu trên.
Trong lần phóng này, tên lửa HANBIT-Nano sẽ thực hiện nhiệm vụ mang tên SPACEWARD. Theo đó, tên lửa sẽ đưa vệ tinh của khách hàng lên Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) ở độ cao 300 km, độ nghiêng 40 độ, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ thử nghiệm cho các thiết bị được gắn kèm.
Giám đốc điều hành Innospace Kim Soo Jong cho biết sự kiện này sẽ là bước khởi đầu quan trọng để hãng bước vào giai đoạn thương mại hóa bằng công nghệ tự phát triển, qua đó chứng minh năng lực cạnh tranh và tiềm năng trên thị trường thương mại toàn cầu.
Nguồn TTXVN/Vietnam+
