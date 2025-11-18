Hàn Quốc đề xuất nối lại đối thoại quân sự với Triều Tiên sau 7 năm

Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên để giảm căng thẳng và làm rõ Đường Ranh giới Quân sự, lần đầu sau 7 năm chờ đợi.

Binh sỹ Triều Tiên tham gia cuộc tập trận tác chiến đặc biệt tại trại huấn luyện thuộc Quân đoàn Phòng vệ Thủ đô ngày 13/5. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 17/11, Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên để thảo luận biện pháp làm rõ Đường Ranh giới Quân sự (MDL), trong bối cảnh binh sỹ Triều Tiên nhiều lần vượt ranh giới khi làm nhiệm vụ gần khu vực biên giới.

Thứ trưởng Chính sách quốc phòng Kim Hong Cheol cho biết Hàn Quốc mong muốn hai bên thảo luận nhằm ngăn ngừa va chạm ngoài ý muốn và giảm căng thẳng quân sự, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Triều Tiên sẽ phản hồi tích cực. Hàn Quốc cũng sẵn sàng thảo luận về thời gian và địa điểm tổ chức.

Từ năm ngoái, Triều Tiên được cho là đã triển khai binh sỹ trong Khu phi quân sự (DMZ) để rải mìn, dựng chướng ngại vật chống tăng và gia cố hàng rào thép gai, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ “giữa hai quốc gia thù địch.”

Riêng trong năm nay, binh sỹ Triều Tiên đã khoảng 10 lần vượt qua MDL, gần đây nhất vào tháng 10 khi truy đuổi một binh sỹ đào tẩu. Phía Hàn Quốc đã phát cảnh báo và bắn chỉ thiên khi phát hiện vi phạm.

Theo Hàn Quốc, nguyên nhân nhiều vụ xâm nhập có thể do các mốc giới được dựng từ năm 1953 đã mất dấu; trong số gần 1.300 cột mốc chỉ còn khoảng 1/6 còn nhận diện được, và công tác bảo trì của Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) bị đình chỉ từ năm 1973 sau khi công nhân bảo trì bị Triều Tiên bắn cảnh cáo.

Cùng với đề xuất đàm phán, Hàn Quốc đã tháo loa phóng thanh và ngừng phát sóng tuyên truyền nhằm thúc đẩy lòng tin liên Triều. Tuy nhiên, khả năng Triều Tiên chấp nhận đối thoại vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, tuyên bố Bình Nhưỡng không quan tâm bất kỳ đề xuất nào từ Seoul.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán quân sự liên Triều đầu tiên kể từ năm 2018. UNC nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực phù hợp với Hiệp định đình chiến và nhằm giảm nguy cơ leo thang.

Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, do Hiệp định đình chiến năm 1953 chấm dứt giao tranh nhưng không dẫn tới hiệp ước hòa bình.

MDL nằm trong DMZ rộng 4km, kéo dài 250km trên Bán đảo Triều Tiên.

