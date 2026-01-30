Hàng triệu du khách có thể “né” Mỹ vì đề xuất thu thập tài khoản mạng xã hội

Một thay đổi chính sách liên quan tới mạng xã hội đang được Washington xem xét có nguy cơ khiến dòng khách quốc tế sụt giảm mạnh, kéo theo thiệt hại hàng chục tỷ USD cho ngành du lịch Mỹ.

Khách du lịch chụp ảnh tại tòa nhà cao chọc trời ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguy cơ thất thu hàng chục tỷ USD

Theo trang tin CNN, chuyên gia du lịch quốc tế cảnh báo rằng nếu Mỹ triển khai quy định yêu cầu một số du khách nước ngoài cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội khi nhập cảnh, hàng triệu người có thể sẽ chọn điểm đến khác thay vì Mỹ. Sự sụt giảm này, theo các ước tính ban đầu, có thể khiến ngành du lịch Mỹ mất hàng chục tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) khảo sát gần 5.000 người thường xuyên đi du lịch quốc tế. Kết quả cho thấy, khoảng một phần ba số người được hỏi cho biết họ sẽ “ít có khả năng” hoặc “rất ít có khả năng” đến Mỹ nếu việc khai báo tài khoản mạng xã hội trở thành yêu cầu bắt buộc đối với người tham gia Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Program).

Theo WTTC, trong một kịch bản xấu, Mỹ có thể mất tới 4,7 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, tương đương mức giảm 23% lượng khách đến từ các quốc gia sử dụng Hệ thống điện tử cấp phép du lịch tự động (ESTA). Điều này đồng nghĩa với khoảng 15,7 tỷ USD chi tiêu của du khách “bốc hơi”, kéo theo nguy cơ mất hơn 150.000 việc làm trong lĩnh vực du lịch dịch vụ.

“Kém thân thiện” trong mắt du khách quốc tế

Chủ tịch WTTC Gloria Guevara cho rằng đề xuất mới có thể khiến Mỹ rơi vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh thu hút khách toàn cầu. Bà nhấn mạnh, du khách hiện có rất nhiều lựa chọn thay thế và yêu cầu cung cấp thông tin mạng xã hội bị xem là xâm phạm đời tư. Bà Guevara nhận định: “Du khách từ các nước được miễn thị thực hoàn toàn có thể chọn một điểm đến khác. Khi lượng khách giảm, việc làm cũng sẽ giảm theo.”

Khảo sát cho thấy khoảng hai phần ba trong số hơn 4.500 người tham gia đến từ các nước như Australia, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh, cho biết họ đã biết về đề xuất chính sách này. Phần lớn đánh giá quy định mới sẽ khiến Mỹ trở nên “kém chào đón” và “kém hấp dẫn” hơn, không chỉ với khách du lịch mà cả các chuyến đi công tác.

ESTA có thể thay đổi ra sao?

Đề xuất được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đăng tải trên Công báo Liên bang năm ngoái, nhằm sửa đổi quy trình của Hệ thống cấp phép du lịch điện tử - áp dụng cho công dân hơn 40 quốc gia được miễn thị thực khi nhập cảnh Mỹ dưới 90 ngày.

Hiện nay, người nộp đơn ESTA chỉ cần cung cấp các thông tin cơ bản như số hộ chiếu, ngày sinh hoặc tiền án tiền sự. Theo đề xuất mới, họ sẽ phải khai báo các tài khoản mạng xã hội đã sử dụng trong 5 năm gần nhất. Trước đây, mục này chỉ mang tính tự nguyện.

CBP khẳng định các thay đổi vẫn chưa được chốt và nhằm phục vụ mục tiêu an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cách thức sử dụng dữ liệu mạng xã hội vẫn chưa được làm rõ. Một số hiệp hội du lịch cho biết, theo trao đổi không chính thức với giới chức, du khách có thể chỉ cần cung cấp tên tài khoản, không phải mật khẩu hay nội dung bài đăng.

Dù vậy, các doanh nghiệp du lịch vẫn tỏ ra lo ngại. Hiệp hội Khách sạn Greater Miami and the Beaches cảnh báo, cảm nhận về sự thuận tiện khi đi lại quốc tế đóng vai trò sống còn, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ sẽ đăng cai các sự kiện lớn như World Cup bóng đá.

Du lịch Mỹ đã chững lại

Mối lo càng gia tăng khi lượng khách quốc tế đến Mỹ vốn đã có dấu hiệu suy giảm. Hiệp hội Du lịch Mỹ cho biết, lượng khách từ nước ngoài trong tháng 11 giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước, xu hướng này kéo dài suốt nửa cuối năm. Riêng khách từ Canada giảm ở mức hai chữ số, dù không chịu tác động trực tiếp từ đề xuất mới.

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt gần như mọi khía cạnh của chính sách nhập cư, ngành du lịch Mỹ lo ngại thông điệp gửi ra thế giới sẽ là sự khép kín, thay vì cởi mở. Theo các tổ chức trong ngành, nếu chính sách mới được triển khai thiếu minh bạch, hàng triệu du khách có thể mang theo “hàng tỷ USD” chi tiêu sang những quốc gia khác, để lại một khoảng trống lớn cho kinh tế Mỹ.

Theo baotintuc.vn