Hấp dẫn du lịch trải nghiệm nông nghiệp ở Cao Phong

Vùng cây ăn quả trù phú được canh tác chủ yếu theo phương thức VietGAP, hữu cơ là thế mạnh để xã Cao Phong phát triển sản phẩm du lịch canh nông, kết hợp giữa tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các trang trại, nhà vườn.

Từ đầu tháng 6, mô hình vườn nho Hạ Đen tại xã Cao Phong được canh tác theo hướng hữu cơ mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm.

Từ tháng 11 năm trước đến tháng 6 năm sau là thời điểm các nhà vườn trên địa bàn xã Cao Phong mở cửa đón khách đến tham quan và hái quả. Trải nghiệm du lịch vườn cam, du khách tự tay chọn, cắt và nếm thử những múi cam thơm ngon ngay tại vườn; lưu giữ những bức ảnh đẹp với phông nền là những chùm cam sai trĩu, vàng rực; mua cam tươi hái tại vườn với giá phải chăng làm quà cho người thân và bạn bè.

Chị Nguyễn Thu Hằng đến từ phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội chia sẻ: Gần như vụ cam nào gia đình tôi cũng ghé thăm nhà vườn ở Cao Phong. Không chỉ được thưởng thức cam tươi mà còn là dịp để hóa thân thành người nông dân, dịp để quan sát quá trình bà con thu hoạch và tìm hiểu những nét văn hóa bản địa, tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình. Gia đình, bạn bè của tôi cũng yêu mến vùng đất và hoạt động trải nghiệm thực tế này.

Theo các nhà vườn, mở cửa đón khách trải nghiệm, lượng khách từ các tỉnh, thành phố đến tham quan đông nhất vào chính vụ cam (từ tháng 11 đến tháng 1 hằng năm). Ngoài bán quả, việc đón khách vừa giúp tăng thu nhập, vừa quảng bá đặc sản địa phương. Để có trải nghiệm trọn vẹn, các nhà vườn gợi ý khách ghé thăm vào buổi sáng hoặc giữa buổi chiều. Lúc này, thời tiết dễ chịu, ánh nắng vàng nhẹ, thuận tiện cho du khách tham gia các hoạt động ngoài trời như hái cam, chụp ảnh.

Kỹ thuật viên trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ quy trình canh tác nho Hạ Đen.

Từ ngày 1/6, vườn nho Hạ Đen tại khu 4, xã Cao Phong mở cửa phục vụ khách tham quan, trải nghiệm hái nho tại vườn. Không gian gần gũi với thiên nhiên và các hoạt động của mô hình hấp dẫn du khách. Đến đây, du khách được miễn phí vé vào tham quan, tự do chụp ảnh, check-in giữa vườn nho xanh mát và tìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc nho theo hướng hữu cơ; trực tiếp trải nghiệm hái và mua nho tại vườn.

Ông Nguyễn Khắc Ân - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao Phong cho biết: "Mô hình vườn nho Hạ Đen được triển khai thí điểm từ năm 2024. Trên diện tích 3.000m2, công ty xây dựng nhà lưới trồng nho kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái. Hiện tại, vườn nho đã chín và đang thu hoạch".

Ngoài chăm sóc vườn quả, công ty còn chú trọng cải tạo, trang trí cảnh quan, không gian xung quanh tạo các điểm check-in phục vụ khách. Bên những hàng nho thẳng tắp, buông từng chùm quả căng mọng đang chuyển sang màu tím sẫm đẹp mắt, các kỹ thuật viên trực tiếp giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc nho Hạ Đen cho khách tham quan, trải nghiệm.

Khu vườn nho với những tán lá xanh và chùm quả sai trĩu hấp dẫn du khách đến tham quan, check-in.

Hiện nay, ngoài số lượt khách lẻ, nhiều doanh nghiệp lữ hành tham gia liên kết với các tour du lịch sinh thái đưa các đoàn khách về vườn trải nghiệm chụp ảnh, tự tay thu hái, thưởng thức quả ngon và mua về làm quà.

Các nhà vườn sinh thái trên địa bàn xã Cao Phong còn là điểm đến lý tưởng trên hành trình kết hợp tham quan, trải nghiệm vùng cây ăn quả và điểm du lịch tiêu biểu khác trong vùng như: Danh lam thắng cảnh Đền Bồng Lai, quần thể hang động Núi Đầu Rồng; khu du lịch sinh thái nông nghiệp xóm Mừng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, ruộng bậc thang và đồi hoa rực rỡ, phù hợp trải nghiệm không gian xanh và nếp sống nông thôn bình dị...

Đồng chí Nguyễn Thế Tùng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cao Phong khẳng định: Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm là hướng đi hiệu quả nhằm phát huy thế mạnh địa phương, đồng thời kéo theo sự phát triển đa ngành nghề, từ giao thông, nhà hàng, dịch vụ... Sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và hoạt động du lịch không chỉ giúp tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, sinh thái bản địa. Thông qua những trải nghiệm thực tế cho du khách về quá trình canh tác, hoạt động du lịch hấp dẫn này còn giúp quảng bá nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, nông thôn bền vững.

Bùi Minh