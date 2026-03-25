Hiệu quả rõ nét từ chuyển đổi số ở Tòa án Nhân dân khu vực 6 - Phú Thọ

Trong tiến trình cải cách tư pháp, chuyển đổi số (CĐS) trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Với tinh thần chủ động, đổi mới, Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 6 - Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các giải pháp CĐS, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động xét xử, góp phần bảo đảm công lý, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cán bộ TAND khu vực 6 - Phú Thọ thực hiện số hóa hồ sơ, giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả lưu trữ và tra cứu thông tin.

Thực hiện chủ trương xây dựng “Tòa án điện tử”, TAND khu vực 6 - Phú Thọ xác định CĐS không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành và tổ chức xét xử, với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Điểm nhấn nổi bật là việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến theo quy định của Quốc hội. Nhờ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, mô hình này được triển khai hiệu quả, nhất là trong các vụ án hình sự có bị cáo đang bị tạm giam, góp phần giảm chi phí, bảo đảm an toàn dẫn giải và hạn chế hoãn phiên tòa.

Đối với các vụ việc dân sự, hành chính, xét xử trực tuyến giúp đương sự tham gia tố tụng từ xa, tiết kiệm thời gian, chi phí, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận công lý. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 10 phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm, kết nối đến TAND tỉnh và 16 TAND khu vực trong tỉnh. Các phiên tòa này không chỉ phục vụ công tác xét xử mà còn là kênh đào tạo trực quan, giúp đội ngũ thẩm phán, thư ký nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường số.

Cùng với đó, việc ứng dụng phần mềm “Trợ lý ảo” trong hoạt động chuyên môn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Phần mềm được triển khai tới toàn bộ công chức có chức danh tư pháp, hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật, rà soát kỹ thuật bản án, đồng thời tạo môi trường trao đổi nghiệp vụ nhanh chóng, thuận tiện. Nhờ đó, khối lượng công việc thủ công được giảm tải đáng kể, góp phần nâng cao độ chính xác và chất lượng xét xử.

Công tác công khai bản án, quyết định trên môi trường mạng cũng được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Qua đó, 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong minh bạch hóa hoạt động tư pháp, tạo điều kiện để người dân, luật sư và xã hội giám sát, qua đó nâng cao niềm tin vào hệ thống Tòa án.

CĐS cũng đã tạo ra những thay đổi căn bản trong tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ việc. Việc số hóa hồ sơ giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả lưu trữ và tra cứu thông tin. Các phần mềm quản lý án hỗ trợ theo dõi chặt chẽ thời hạn tố tụng, hạn chế tình trạng án quá hạn. Đồng thời, kho dữ liệu số phong phú giúp thẩm phán dễ dàng tiếp cận án lệ, văn bản pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng bản án, quyết định.

Kết quả năm 2025, tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc của đơn vị đạt trên 96,3%, vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chỉ ở mức 0,09%, thấp hơn nhiều so với quy định. Đáng chú ý, TAND khu vực 6 - Phú Thọ được xếp loại tập thể lao động xuất sắc, được Chánh án TAND Tối cao tặng Bằng khen, khẳng định những nỗ lực, quyết tâm trong công tác đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

Việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến giúp TAND khu vực 6 - Phú Thọ nâng cao hiệu quả xét xử, hiện đại hóa hoạt động tư pháp.

Đồng chí Hà Tiến Nghị - Chánh án TAND khu vực 6- Phú Thọ nhấn mạnh: “CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử, xây dựng nền tư pháp công khai, minh bạch, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ”. Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh số hóa toàn diện hồ sơ vụ án, mở rộng tổ chức phiên tòa trực tuyến, nâng cao hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử, đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực số. Bên cạnh đó, các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, rút ngắn thời gian giải quyết án, kiểm soát chặt chẽ chất lượng bản án tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Anh Thơ