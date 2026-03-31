HLV Kim Sang-sik: “Trận thắng Malaysia diễn ra như ý”

HLV Kim Sang-sik hài lòng sau khi Việt Nam thắng Malaysia 3-1, ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối nay.

Trên sân Thiên Trường, Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6, với cú đánh đầu cận thành của Đỗ Duy Mạnh. Đến đầu hiệp hai, Nguyễn Xuân Son hoàn tất cú đúp đánh đầu ở phút 51 và 59.

"Trận đấu diễn ra như ý. Tôi phải dành lời khen cho các bàn thắng của Duy Mạnh và Xuân Son", HLV Kim Sang-sik nói ở họp báo sau trận. "Hàng thủ cũng tập trung thi đấu suốt trận để đảm bảo khả năng chiến thắng. Tôi cũng phải cảm ơn sự cổ vũ nhiệt thành từ người hâm mộ".

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo trước trận Việt Nam gặp Malaysia ở Ninh Bình vào ngày 30/3/2026. Ảnh: Minh Minh

HLV người Hàn Quốc cho rằng sân Thiên Trường đã tạo nên một trong những bầu không khí tuyệt vời nhất từ khi ông có mặt ở Việt Nam. Trước trận đấu, ông kỳ vọng thắng 2-0 và vẫn hài lòng với kết quả có cách biệt tương tự.

Việt Nam khép lại bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng, ghi 17 và thủng lưới 2 bàn. Không chỉ dành vé dự vòng chung kết, đội tuyển cũng kéo dài kỷ lục Đông Nam Á với 13 chiến thắng liên tiếp.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để phát triển và giúp đội tuyển mạnh hơn”, HLV Kim cho hay. "Điều ấy phụ thuộc vào sự cạnh tranh ở từng vị trí. Tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các gương mặt chất lượng để tạo nên sự đa dạng".

Trước Malaysia, tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên có trận thứ hai đá chính. Anh cũng để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn nhân đôi cách biệt. Sau khi được thử nghiệm ở nhiều vị trí trong trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0, HLV Kim thừa nhận vị trí tốt nhất của cầu thủ sinh năm 1994 là tiền đạo phải. Màn phối hợp với Xuân Son cho thấy hiệu quả và sẽ tiếp tục được rèn giũa thêm.

Trận thắng Malaysia cũng ghi nhận Đoàn Văn Hậu lần đầu đá chính dưới thời HLV Kim, còn Trần Đình Trọng ra mắt khi vào sân từ ghế dự bị để thay đội trưởng Đỗ Duy Mạnh. Tiền đạo trẻ Nguyễn Trần Việt Cường và trung vệ U23 Nguyễn Nhật Minh cũng được tạo cơ hội vào thi đấu.

HLV người Hàn Quốc cho biết: "Với tư cách là HLV, tôi hạnh phúc khi có những cầu thủ này. Họ giúp tôi có nhiều lựa chọn hơn cho mỗi vị trí. Tôi cũng rất kỳ vọng vào sự thể hiện của các cầu thủ này trong tương lai".

Sau trận này, đợt tập trung tiếp theo diễn ra vào tháng 6. Tuy nhiên, Việt Nam dự kiến không tập trung mà nhường chỗ cho V-League 2025-2026, để có khoảng thời gian hội quân dài hơn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8.

