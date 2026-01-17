HLV Kim: “Trận thắng UAE tái khẳng định Việt Nam vươn tầm châu Á”

HLV Kim Sang-sik hãnh diện khi Việt Nam thắng UAE 3-2 ở tứ kết, và tiếp tục hướng tới mục tiêu vào chung kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Trận này, Việt Nam không hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng biết cách tận dụng cơ hội để hai lần dẫn trước nhờ công Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc. Mỗi lần Việt Nam ghi bàn, UAE lại phản kháng quyết liệt và nhanh chóng cân bằng tỷ số ở phút 42 rồi 68. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 101 của Phạm Minh Phúc đã giúp đội chơi hay hơn giành chiến thắng tại sân Prince Abdullah Al Faisal tối 16/1.

Sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết ông tự hào với 120 phút chiến đấu hết mình của các học trò, và nhấn mạnh vé vào bán kết hoàn toàn xứng đáng. “Chiến thắng này một lần nữa khẳng định Việt Nam có thể vươn tầm và cạnh tranh tại châu Á”, ông Kim nói. "Chúng tôi vào bán kết nhờ sự hy sinh, mồ hôi công sức của cầu thủ. Đội tuyển sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để vượt qua các giới hạn và thử thách".

UAE vốn là một nền bóng đá mạnh. Họ từng bất bại trong 8 cuộc đối đầu gần nhất với Việt Nam (thắng 5 và hòa 3). Những năm qua cũng chứng kiến UAE tìm kiếm những cầu thủ mang dòng máu lai, thậm chí chiêu mộ sớm để cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch khi đủ 5 năm.

Tuy nhiên, theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, ban huấn luyện đã lên kế hoạch cho trận đấu chi tiết, diễn ra trơn tru và không dễ để UAE bắt nạt. Ông khẳng định bản thân không hề nao núng, và vẫn thấy cơ hội mở ra ngay cả khi vào hiệp phụ.

"Các cầu thủ Việt Nam rất mệt, nhưng tôi nghĩ UAE còn mệt hơn. Vì vậy, tôi chỉ đạo các học trò tiếp tục dâng lên tấn công", HLV Kim cho hay. “Tôi rất vui và cảm ơn các cầu thủ đã làm theo chỉ đạo bằng tinh thần quyết chiến”.

Các bàn thắng của Việt Nam trận này đều đến một cách bất ngờ. Trung lúc khung thành Trần Trung Kiên liên tục chao đảo, tiền đạo vào thay người Đình Bắc xử lý kỹ thuật rồi căng ngang trong cấm địa cho Nguyễn Lê Phát mở tỷ số. Bàn thứ hai đến từ pha đánh đầu ngược ngẫu hứng của Đình Bắc. Còn bàn thứ ba là pha dâng cao táo bạo và xử lý kỹ thuật của trung vệ Nguyễn Nhật Minh, trước khi Phạm Minh Phúc bất ngờ có mặt ở vòng cấm chớp thời cơ thành bàn.

Trong khi đó, UAE không có nhiều bài vở. Họ tập trung tấn công biên và hai bàn thắng đều đến từ tạt cánh đánh đầu.

Đây là lần thứ hai Việt Nam vào bán kết U23 châu Á, sau năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Đội sẽ gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc ở bán kết ngày 20/1.

Về phần đối thủ tiếp theo, HLV Kim cho biết: "Chúng tôi sẽ phân tích và theo dõi trận đấu. Toàn đội phải chuẩn bị bằng một thể trạng tốt. Chúng tôi tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tin rằng có cơ hội chiến thắng để vào chung kết".

Theo vnexpress.net