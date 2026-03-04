Barca thắng 3-0, Atlético Madrid vẫn đoạt vé chung kết Cúp Nhà Vua

Màn lội ngược dòng đáng kinh ngạc của Barcelona suýt nữa đã xóa nhòa chiến thắng 4-0 của Atlético Madrid ở lượt đi bán kết Copa del Rey. Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 của đại diện xứ Catalunya ở trận lượt về vẫn không đủ để ngăn cản Rojiblancos giành vé vào chung kết lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012/13.

Barcelona nhập cuộc đầy tốc độ với mục tiêu bào mòn lợi thế 4 bàn của Atléti sau lượt đi. Tuy nhiên, họ sớm gặp tổn thất khi Jules Koundé buộc phải rời sân chỉ sau 11 phút thi đấu. Dù kiểm soát bóng tới 70%, dồn ép đối thủ phần lớn thời gian trong hiệp một, đội chủ nhà vẫn vấp phải sự chống trả kiên cường từ phía Rojiblancos, thậm chí Antoine Griezmann nhiều thời điểm cũng phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự.

Chính tiền đạo người Pháp là người tung ra cú sút trúng đích đầu tiên cho Atléti trước phút 30, nhưng Joan García đã chơi tập trung để cản phá thành công pha dứt điểm của cựu cầu thủ Barca. Sức ép liên tục của đội chủ sân Camp Nou cuối cùng cũng được cụ thể hóa khi Marc Bernal đón đường tạt bóng từ Lamine Yamal và ghi bàn, khiến khán đài bùng nổ.

Pedri được chấm điểm cao nhất bên phía Barca, cùng với Yamal (Ảnh: Flashscore).

Barca tiếp tục đẩy cao đội hình, song việc dâng hàng thủ lên sát vạch giữa sân khiến họ luôn đối mặt nguy cơ phản công. Ademola Lookman suýt chút nữa đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội chủ nhà với một cú đánh đầu lao người nguy hiểm. Cuối hiệp một, Pedri mang về quả phạt đền trong thời gian bù giờ và Raphinha không mắc sai lầm nào, ấn định tỷ số 2-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Atléti nhập cuộc quyết tâm hơn. Tuy nhiên, khi Barca dần lấy lại thế trận, Juan Musso đã có pha cứu thua kép xuất sắc để từ chối bàn thắng thứ ba của đội chủ nhà. Trước sức ép ngày càng lớn, Diego Simeone tung Alexander Sørloth vào sân nhằm gia tăng áp lực lên hàng thủ Barca. Dù vậy, câu giờ dần trở thành lựa chọn quen thuộc của đội khách khi họ vẫn phải chống đỡ liên tục, trong bối cảnh hơn 30 phút còn lại.

Alejandro Balde, người vào thay Koundé, cũng phải rời sân ở phút 70, ngay trước khi Barca được hưởng quả phạt góc thứ 10, minh chứng cho sự áp đảo toàn diện. Từ tình huống cố định này, Bernal hoàn tất cú đúp bằng cú vô-lê sau đường kiến tạo đẹp mắt của João Cancelo.

Trong phần còn lại, Atléti gần như chỉ biết co cụm phòng ngự khi Barca tung tới năm cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Dù vậy, tỷ số 3-0 vẫn không đủ để lật ngược thế cờ chung cuộc.

Kết quả này đồng nghĩa Barcelona không có cơ hội bảo vệ chức vô địch Copa del Rey đã giành được mùa trước, trong khi Atlético Madrid sẽ chạm trán Real Sociedad hoặc Athletic Bilbao ở trận chung kết.

