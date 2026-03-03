Tuyển nữ Việt Nam chinh phục giấc mơ World Cup 2027

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đối diện thử thách lớn ngay tại vòng bảng trong hành trình giành vé dự vòng chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Muốn hoàn thành mục tiêu góp mặt tại World Cup 2027 tại Brazil, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần giành vé vào bán kết Asian Cup. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup lần thứ 10 liên tiếp tại Perth (Australia). Tại vòng loại, thầy trò HLV Mai Đức Chung thể hiện phong độ thuyết phục khi giành chiến thắng thuyết phục trước Maldives, UAE và Guam (ghi 17 bàn mà không để thủng lưới bàn nào).

Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự World Cup thông qua giải Asian Cup nữ 2026, giống như kịch bản từng làm được cách đây 4 năm ở Ấn Độ.

Muốn hoàn thành mục tiêu góp mặt tại World Cup 2027 tại Brazil, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần giành vé vào bán kết Asian Cup.

Trong trường hợp bất thành, Huỳnh Như và đồng đội vẫn còn cơ hội ở nhóm tranh vé vớt nếu có thể giành vé vào tứ kết. Theo đó, tuyển nữ Việt Nam cần thắng 2 trận liên tiếp trước các đội thua ở tứ kết. Đây từng là con đường đưa các cô gái Việt Nam đến với World Cup lần đầu tiên trong lịch sử tại New Zealand cách đây 3 năm.

Theo tính toán, đó cũng có thể là phương án phù hợp cho vị thế và trình độ của đội tuyển nữ quốc gia ở thời điểm hiện tại.

Sau 4 năm, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang rất nóng lòng cho hành trình tương tự, để một lần nữa góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Ảnh: VFF

Ở vòng bảng Asian Cup 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C sẽ lần lượt gặp Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản. Khả năng Việt Nam có được 1 điểm trở lên trước ứng viên số 1 cho chức vô địch Asian Cup nữ 2026, đội đang xếp hạng 8 thế giới và chưa từng rời khỏi top 4 châu lục trong 40 năm qua là Nhật Bản rất khó xảy ra. Vì thế, các cô gái Việt Nam cần phải có được 4 đến 6 điểm sau 2 lượt đầu tiên trước Ấn Độ và Đài Loan. Nếu có được kết quả như kỳ vọng, khả năng đoàn quân của ông Mai Đức Chung kết thúc ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 bảng đấu là hoàn toàn có thể.

Một chiến thắng trước Ấn Độ trong ngày mở màn được xem là nhiệm vụ bắt buộc, để giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thể chủ động cho những tính toán tiếp theo tại Asian Cup 2026.

Trong trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 Olympic diễn ra vào tháng 10/2023, đội tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại Ấn Độ 3 - 1 với các bàn thắng của Huỳnh Như, Trần Thị Hải Linh và Phạm Hải Yến.

Nhiệm vụ của tuyển nữ Việt Nam lần này được nhận định là khá khó khăn. Bởi những đối thủ như Ấn Độ và Đài Loan đều có sự tiến bộ trong thời gian qua và chuẩn bị kỹ càng cho giải châu Á lần này.

Ấn Độ bước vào giải với quyết tâm lớn sau khi phải rút lui khỏi Asian Cup trên sân nhà cách đây 4 năm vì COVID-19. Tuy nhiên, thách thức của đội bóng này là việc tân HLV Amelia Valverde chưa có nhiều thời gian làm quen khi chỉ mới tiếp quản đội tuyển từ tháng 1.

Trong khi đó, Đài Loan cũng không phải đối thủ dễ chịu. Đây chính là đội tuyển mà Việt Nam từng đánh bại để có vé dự World Cup 2023. Trong lần hội ngộ này, họ sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi nhì bảng với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Ở Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam dừng chân ở tứ kết nhưng đã thắng loạt play-off khi đánh bại Thái Lan và Đài Loan để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup nữ 2023 tại Australia - New Zealand. Sau 4 năm, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang rất nóng lòng cho hành trình tương tự, để một lần nữa góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới.

Theo baotintuc.vn