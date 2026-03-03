Real thua sốc tại Bernabeu

Real Madrid thua đội xếp thứ 13 Getafe 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 26 La Liga, tối 2/3.

Bất ngờ diễn ra ngay từ hiệp một. Real ép sân, tạo nhiều cơ hội, nhưng không thể ghi bàn. Vinicius bỏ lỡ một cơ hội đối mặt, khi sút trúng thủ môn David Soria ở phút 13. Arda Guler cũng gây tiếc nuối sau pha xoay người kiểu Zidane thoát vào vòng cấm rồi dứt điểm bật người thủ thành đội khách ở phút 23.

Trái với thế trận áp đảo của Real, Getafe lấy phòng ngự làm bàn đạp cho phản công. Đội khách bố trí bốn cầu thủ thay nhau phạm lỗi nhằm vô hiệu hóa Vinicius. Họ cũng quyết đoán khi tận dụng cơ hội duy nhất để ghi bàn ở phút 39. Sau pha đánh đầu chuyền bóng của Mauro Arambarri, Martin Satriano vô lê từ 17 m đưa bóng vào góc cao đánh bại thủ môn Thibaut Courtois.

Satriano ăn mừng bàn thắng trong trận Getafe hạ Real ở vòng 26 La Liga tối 2/3. Ảnh: EFE

Getafe chỉ cần pha dứt điểm trúng đích duy nhất trong 4 lần để mở tỷ số. Trong khi đó, Real hoàn toàn trắng tay dù kiểm soát bóng 80%, dứt điểm 6 lần và trúng đích 4 lần. Chủ nhà thậm chí suýt mất người trong hiệp đầu. Trọng tài và VAR đều bỏ qua tình huống Antonio Rudiger dùng đầu gối húc vào Diego Rico ở phút 24.

Sang hiệp hai, Getafe tiếp tục phòng ngự chiều sâu. Real kiểm soát bóng nhiều, nhưng thiếu cơ hội. Việc HLV Alvaro Arbeloa tung Rodrygo, Dani Carvajal, Dean Huijsen và Franco Mastantuono vào sân đều không đem lại hiệu quả.

Số cơ hội của Real chỉ tăng lên khi các hậu vệ dâng cao tấn công. Tuy nhiên, họ thiếu may mắn để gỡ hòa. Trung vệ Rudiger đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc ở phút 74, còn hậu vệ cánh Carvajal sút bật Soria sau đó năm phút.

Vinicius (áo trắng) bị nhiều cầu thủ đeo bám khi đi bóng trong trận Real 0-1 Getafe ở vòng 26 La Liga tối 2/3. Ảnh: AS

Cuối trận, CĐV Real trên sân Bernabeu trở nên mất kiên nhẫn và la ó nhiều hơn. Tuy nhiên, thầy trò Arbeloa vẫn không làm được gì ngoài những pha bóng thiếu đột biến và dứt điểm kém. Phút 89, Mastantuono thoát xuống dưới hàng thủ Getafe, nhưng sút vào chân thủ môn Soria. 6 phút sau đó, tiền đạo trẻ người Argentina phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi phản ứng với trọng tài. Getafe cũng mất Adrian Liso do nhận thẻ vàng thứ hai.

Trận thua này khiến Real vẫn đứng thứ hai với 60 điểm, kém đội dẫn đầu Barca bốn điểm sau 26 vòng La Liga. Trái lại, với 32 điểm, Getafe nhảy từ vị trí 13 lên 11.

Theo vnexpress.net