HLV Ngoại hạng Anh đầu tiên mất việc năm 2026

Chelsea vừa phát đi thông báo xác nhận việc HLV trưởng Enzo Maresca rời khỏi đội bóng.

Tối ngày 31/12, những thông tin đầu tiên xuất hiện cho rằng tương lai của Maresca tại Stamford Bridge đang đi đến hồi kết sau chuỗi kết quả đáng thất vọng trong thời gian gần đây. Kể từ chiến thắng 3-0 trước Barcelona hồi tháng 11, Chelsea không thể giành thêm chiến thắng nào trước các đối thủ như Arsenal, Leeds United, Bournemouth (2 lần), Atalanta, Newcastle United và Aston Villa.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Maresca và ban lãnh đạo Chelsea được cho là đã xấu đi trong vài tháng qua. Đến ngày 1/1, sự ra đi của Maresca đã chính thức được xác nhận. Trong thông báo đăng tải trên trang chủ CLB, Chelsea viết:

“Chelsea Football Club và HLV trưởng Enzo Maresca đã đạt thỏa thuận chia tay. Trong thời gian làm việc tại CLB, Enzo đã dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Những thành tích này sẽ luôn là một phần quan trọng trong lịch sử gần đây của Chelsea, và chúng tôi xin cảm ơn Enzo vì những đóng góp cho CLB.”

Thông báo tiếp tục nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đội bóng vẫn còn những mục tiêu quan trọng phải cạnh tranh ở bốn đấu trường, bao gồm suất dự Champions League, Enzo và CLB đều tin rằng sự thay đổi vào thời điểm này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đưa mùa giải trở lại đúng hướng. Chúng tôi chúc Enzo những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.”

Trước trận đấu tại Premier League gặp Manchester City vào Chủ nhật tới, HLV Liam Rosenior đã được liên hệ như một ứng viên thay thế Maresca tại Stamford Bridge.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea sẽ nhanh chóng bổ nhiệm HLV mới thay cho Maresca. Trên mạng xã hội, Romano cho biết: “Chelsea sẽ bổ nhiệm HLV mới rất sớm, sẽ không mất nhiều tuần hay quá lâu. CLB đang tích cực làm việc cho kế hoạch này. Liam Rosenior được đánh giá rất cao nội bộ sau những gì anh làm được tại Strasbourg và là một trong các ứng viên. Quyết định sẽ được đưa ra trong vài ngày tới, sẽ không kéo dài.”

Nguồn thethao247