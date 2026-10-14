Học để làm chủ công việc

Những con số trên màn hình điều khiển liên tục thay đổi. Phía sau hệ thống thiết bị đồ sộ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là chuỗi thao tác đòi hỏi độ chính xác, kỷ luật và an toàn cao. Ở đó, mỗi quyết định đều phải dựa trên kiến thức, quy trình và kinh nghiệm thực tiễn. Với chị Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng kíp Hòa Bình mở rộng, Công ty Thủy điện Hòa Bình, không ngừng học tập chính là cách để nâng cao năng lực và làm chủ công việc.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vinh danh là Công dân học tập tiêu biểu tại Đại hội thi đua Khuyến học ngày 7/10/2026.

Học từ chính công việc

Sinh năm 1995, chị Mai bắt đầu công tác tại Phòng Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng từ tháng 11/2021 với vị trí kỹ sư. Tháng 8/2025, chị được giao nhiệm vụ Trưởng kíp trực vận hành nhà máy. Từ kỹ sư đến người trực tiếp quản lý, vận hành thiết bị, hành trình trưởng thành của chị gắn liền với quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Chị Mai đã hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Nhà máy điện hạt nhân - thiết kế, vận hành và kỹ thuật. Bên cạnh học tập chính quy, chị chủ động nghiên cứu tài liệu, cập nhật kiến thức về vận hành hệ thống điện và thiết bị thủy điện; tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của đơn vị tổ chức.

Trong quá trình công tác, chị tham gia biên soạn các quy trình nhiệm vụ cho chức danh vận hành và sáu quy trình tạm thời về vận hành, xử lý sự cố thiết bị của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng; đồng thời biên dịch tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị của nhà máy.

Trong quá trình chạy thử, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, chị phối hợp với các phòng chuyên môn, Ban Quản lý Dự án Điện 1 và các đơn vị liên quan, góp phần đưa tổ máy H9 và H10 hòa lưới thành công, tham gia công tác lắp đặt, vận hành và bảo đảm các hạng mục thiết bị hoạt động ổn định. Đây cũng là quá trình kiểm nghiệm kiến thức bằng những yêu cầu cụ thể của thực tiễn sản xuất.

Trong công tác vận hành, học tập không có điểm kết thúc. Thiết bị, công nghệ và yêu cầu an toàn ngày càng cao. Vì vậy, chị Mai duy trì việc kiểm tra thiết bị, chủ động phát hiện khiếm khuyết và phối hợp xử lý kịp thời. Với những thao tác lớn, phức tạp như đưa tổ máy, trạm GIS 500kV, máy biến áp 500kV và các thiết bị ra sửa chữa hoặc đưa vào làm việc sau sửa chữa, chị luôn tuân thủ nghiêm quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm tiến độ và an toàn.

Kiến thức được chị Mai vận dụng vào thực tiễn, thể hiện qua sự bình tĩnh khi xử lý tình huống, chính xác trong từng thao tác và chủ động nhận diện nguy cơ. Không chỉ nâng cao năng lực bản thân, chị còn tham gia đào tạo, bồi huấn các chức danh Trực chính, Trực thiết bị phụ, góp phần nâng cao năng lực chung của kíp vận hành.

Chị cũng tham gia biên soạn bài giảng E-learning; đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018; đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động, độ tin cậy RCM và thực hiện sáng kiến cải tạo tay vịn cầu thang của Phân xưởng Vận hành. Những đóng góp này cho thấy việc học không chỉ phục vụ nhiệm vụ cá nhân mà còn tạo ra giá trị thiết thực trong cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn lao động.

Học để trưởng thành, cống hiến

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và ứng dụng công nghệ cao tại nơi làm việc.

Tinh thần học tập của chị Mai còn thể hiện ở ý thức tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc. Chị nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của đơn vị; giữ gìn đoàn kết, tích cực hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp.

Là đoàn viên Đoàn Thanh niên, hiện tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty, chị tích cực hưởng ứng các phong trào, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong lao động sản xuất, đồng thời, tích cực rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Những nỗ lực trong học tập và công tác của chị được ghi nhận qua các các danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022, 2023, 2024 và Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025; Giấy khen của Đoàn Thanh niên EVN năm 2023 và Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ năm 2025. Đặc biệt, danh hiệu Công dân học tập tiêu biểu là sự ghi nhận cho tinh thần học tập thường xuyên, gắn tri thức với trách nhiệm nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn.

Từ một kỹ sư đến Trưởng kíp Hòa Bình mở rộng, Nguyễn Thị Ngọc Mai trưởng thành qua quá trình học tập bền bỉ, trải nghiệm thực tế và không ngừng hoàn thiện bản thân. Câu chuyện của chị cho thấy học tập suốt đời không phải là khẩu hiệu chung chung mà cần được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực trong từng vị trí việc làm.

Với chị Mai, giá trị của việc học được đo bằng chính những gì tri thức tạo ra trong công việc: Học để làm chủ công việc, học để tiến bộ và học để đóng góp nhiều hơn. Tinh thần ấy hiện diện trong từng ca trực, từng quy trình, từng thao tác an toàn và trong mỗi nỗ lực làm tốt hơn công việc được giao.

Hạnh Thúy