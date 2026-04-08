Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết về an ninh eo biển Hormuz

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/4 đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường an ninh tại eo biển Hormuz trong bối cảnh hành lang vận tải quan trọng này vẫn bị đóng cửa do xung đột khu vực.

Hình ảnh từ vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ và Hàng không Mỹ (NASA) về Eo biển Hormuz. Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, dự thảo nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận nhưng đã bị hai thành viên thường trực là Trung Quốc và Nga phủ quyết, trong khi Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng. Văn bản này kêu gọi các quốc gia có lợi ích tại eo biển Hormuz - khu vực nằm giữa Iran, Oman và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) - phối hợp các nỗ lực phòng thủ để đảm bảo an toàn hàng hải, bao gồm việc hộ tống tàu thương mại. Dự thảo cũng yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào tàu thuyền và mọi nỗ lực cản trở quyền tự do hàng hải.

Dự thảo trên do Bahrain cùng với Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và UAE nhất đệ trình. Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani bày tỏ sự nuối tiếc và cho rằng việc không thông qua nghị quyết đã gửi đi một tín hiệu sai lầm tới thế giới khi các mối đe dọa đối với đường thủy quốc tế không được xử lý dứt khoát.

Giải thích về lá phiếu phủ quyết, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng, dự thảo chỉ tập trung vào Iran mà không đề cập đến các cuộc tấn công bất hợp pháp của Mỹ và Israel. Còn Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông (Fu Cong) nhận định, văn bản này chưa phản ánh đầy đủ và cân bằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Trong khi đó, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani tuyên bố dự thảo nhằm trừng phạt nạn nhân đang bảo vệ chủ quyền và tạo vỏ bọc chính trị cho các hành động bất hợp pháp của bên xâm lược.

Theo quy định, Hội đồng Bảo an gồm 15 quốc gia thành viên, trong đó 5 thành viên thường trực là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ có quyền phủ quyết đối với bất kỳ nghị quyết nào.

Theo baotintuc.vn