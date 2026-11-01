Hội nghị khoa học quốc tế về đột quỵ năm 2026: Cập nhật tiến bộ y học, nâng cao hiệu quả cấp cứu và điều trị

Trong 2 ngày 31/10 và 1/11, Hội Đột quỵ Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học quốc tế về đột quỵ năm 2026. Trong khuôn khổ sự kiện, các phiên thảo luận chuyên sâu diễn ra tại 4 hội trường, tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, cấp cứu, điều trị và dự phòng đột quỵ.

Đại diện các đơn vị tham gia hội nghị ký đồng thuận về giảm tiêu thụ natri để phòng ngừa tim mạch và đột quỵ.

Đây là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và giảm thiểu những di chứng nặng nề do đột quỵ gây ra.

Tại các phiên chuyên đề, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận nhiều vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị người bệnh. Trong đó, nổi bật là tái tưới máu bằng thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp, lựa chọn đúng người bệnh và tối ưu hóa phác đồ điều trị; can thiệp nội mạch trong nhồi máu não cấp, nhất là với những trường hợp đến viện muộn hoặc có tình trạng bệnh phức tạp.

Các nội dung về hình ảnh học, đánh giá khả năng tái thông mạch máu và dự báo kết cục sau điều trị cũng được phân tích chuyên sâu, hướng tới cá thể hóa phương pháp can thiệp, nâng cao cơ hội phục hồi cho người bệnh. Bên cạnh đó, các chuyên gia dành sự quan tâm đến đột quỵ xuất huyết; vấn đề xơ vữa động mạch não và dự phòng thứ phát đột quỵ thiếu máu não.

Đặc biệt, chuyên đề về chuỗi cấp cứu đột quỵ (từ nhận biết dấu hiệu tại cộng đồng, tổ chức vận chuyển đến quyết định điều trị tại bệnh viện) tiếp tục nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp đồng bộ giữa các tuyến y tế và sự chủ động của người dân trong phát hiện, xử trí bệnh ngay từ những phút đầu tiên.

Một nội dung đáng chú ý khác là phiên chuyên đề về dinh dưỡng và giảm natri trong dự phòng đột quỵ, nhấn mạnh vai trò của kiểm soát các yếu tố nguy cơ và thay đổi lối sống trong phòng ngừa bệnh.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua các báo cáo khoa học và trao đổi chuyên môn, hội nghị không chỉ cập nhật những thành tựu, kỹ thuật điều trị tiên tiến mà còn hướng tới giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác cấp cứu, điều trị và dự phòng đột quỵ tại Việt Nam.

Qua đó, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thu Thủy - Kim Liên