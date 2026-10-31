Chăm sóc sức khỏe học sinh vì sự phát triển toàn diện

Xác định sức khỏe là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của học sinh, các trường học trên địa bàn xã Minh Đài chú trọng tổ chức bữa ăn bán trú, tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm và triển khai khám sức khỏe định kỳ. Những hoạt động thiết thực đã góp phần nâng cao thể chất, tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Mầm non Minh Đài luôn được quan tâm đảm bảo chất lượng dinh dưỡng.

Đến Trường Mầm non Minh Đài, chúng tôi nhận thấy công tác tổ chức bán trú được thực hiện nền nếp. Nhà trường có 4 bếp ăn bán trú, bố trí tại điểm trường chính và 3 phân hiệu, phục vụ 37 lớp và 13 nhóm trẻ với tổng số 1.063 học sinh. Toàn bộ học sinh đăng ký ăn bán trú, đòi hỏi công tác tổ chức bữa ăn phải được duy trì thường xuyên, bảo đảm an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, để phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày của trẻ, nhà trường bố trí 11 nhân viên nuôi dưỡng, đồng thời ký hợp đồng với 2 hộ kinh doanh đủ điều kiện cung cấp thực phẩm. Cô giáo Đinh Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường nằm ở địa bàn miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Vì thế, với suất ăn của trẻ hiện ở mức 17.000 đồng/ngày (bao gồm cả chi phí chất đốt), chúng tôi cố gắng tổ chức bữa ăn hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, vừa bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm, giúp phụ huynh yên tâm gửi con ở trường. Khi chưa sáp nhập trường, mỗi đơn vị có cách tổ chức bếp ăn bán trú khác nhau. Còn nay, với việc vận hành 4 bếp ăn cùng một thực đơn, thay đổi theo ngày, riêng rau xanh theo mùa đã giúp công tác quản lý bếp ăn bán trú được thuận lợi hơn.

Trường Tiểu học Minh Đài, xã Minh Đài quan tâm trang bị phòng y tế để chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Cùng với chăm sóc dinh dưỡng ở bậc mầm non, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho học sinh tiểu học cũng được chú trọng. Trường Tiểu học Minh Đài hiện có 1.823 học sinh học tại điểm trường chính và 3 phân hiệu: Minh Tâm, Đường 2, Tân Lực. Với số lượng học sinh đông, việc trang bị kiến thức, hình thành thói quen ăn uống an toàn có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ sức khỏe các em. Thầy giáo Nguyễn Hồng Thanh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Các thầy cô tăng cường tuyên truyền về an toàn thực phẩm tới học sinh và phụ huynh thông qua các cuộc họp và trên nhóm zalo. Đây là cách tiếp cận cần thiết nhằm nâng cao nhận thức từ gia đình đến nhà trường, giúp các em từng bước biết lựa chọn thực phẩm an toàn, chú ý vệ sinh trong ăn uống và chủ động phòng tránh những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, ngay đầu năm học, UBND xã Minh Đài xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ học sinh trên địa bàn. Đến cuối tháng 9, hơn 4.400 học sinh trong xã đã được khám sức khỏe. Tại Trường THCS Minh Đài, khám sức khỏe định kỳ là hoạt động quan trọng nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh trong quá trình phát triển. Nhà trường hiện có 41 lớp với 1.529 học sinh, đã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ đầu năm học cho các em. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ giúp nhà trường và gia đình có thêm thông tin về tình trạng thể chất của học sinh, qua đó quan tâm hơn đến những vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt. Đây cũng là cơ sở để phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đưa con đi kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết, đồng thời phối hợp chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng trường hợp.

Thầy giáo Trần Đức Thọ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đối với học sinh bậc THCS, giai đoạn cơ thể có nhiều thay đổi về thể chất và tâm sinh lý, việc theo dõi sức khỏe càng có ý nghĩa. Hoạt động khám định kỳ không chỉ hướng đến phát hiện bệnh mà còn góp phần nâng cao ý thức tự chăm sóc bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh và tạo điều kiện để học sinh phát triển cân đối. Để hoạt động này phát huy hiệu quả, nhà trường đã thông tin kịp thời đến gia đình và gắn với các biện pháp chăm sóc, tư vấn phù hợp giúp các em phát triển toàn diện.

Từ thực tiễn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Minh Đài cho thấy, công tác chăm lo sức khỏe học sinh được triển khai theo hướng phù hợp với từng cấp học. Mỗi hoạt động đảm nhận một vai trò riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ, nâng cao thể chất và tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Tuy nhiên, để các hoạt động đạt hiệu quả bền vững, cần tiếp tục gắn trách nhiệm của nhà trường với sự phối hợp của gia đình, ngành Y tế và chính quyền địa phương. Trong đó, việc kiểm soát chất lượng thực phẩm, nâng cao kiến thức dinh dưỡng, duy trì các hoạt động truyền thông sức khỏe và quan tâm theo dõi tình trạng thể chất của học sinh cần được thực hiện thường xuyên, thực chất.

Hồng Nhung