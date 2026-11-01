Truyền trắng tại nhà: Đẹp đâu chưa thấy, họa đã cận kề

Mong muốn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng khiến không ít phụ nữ tìm đến các phương pháp làm đẹp cấp tốc, trong đó có truyền trắng tại nhà. Được quảng cáo như một liệu pháp làm đẹp tiện lợi, hiệu quả nhanh, song, đằng sau những lời mời chào hấp dẫn là những nguy cơ sức khỏe khó lường, thậm chí đánh đổi cả tính mạng.

Bệnh nhân nguy kịch sau khi truyền trắng tại nhà được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Ảnh: BVCC

Nguy cơ ngộ độc, sốc phản vệ...

Cuối tháng 10-2026, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương thông tin về trường hợp một phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau nhiều lần tự truyền Glutathione tại nhà với mong muốn thải độc gan, làm trắng da.

Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng chưa điều trị thuốc kháng vi rút. Sau lần truyền cuối khoảng một giờ, người bệnh xuất hiện rét run, sốt cao, đau bụng quanh rốn và nhanh chóng diễn biến xấu. Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, bệnh nhân phải đặt nội khí quản, thở máy do nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận, suy đa tạng.

Trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, một phụ nữ 34 tuổi đã tử vong sau khi thuê người đến nhà truyền trắng da. Bệnh nhân được truyền các sản phẩm gồm Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta. Chỉ khoảng một giờ sau, người phụ nữ xuất hiện lạnh run, khó thở, nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả điều tra được Công an thành phố Hồ Chí Minh công bố, việc tiêm truyền không được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép. Các sản phẩm sử dụng cũng chưa được cấp phép lưu hành hoặc nhập khẩu tại Việt Nam...

Hai trường hợp nêu trên cho thấy mặt trái nguy hiểm của việc đưa thuốc và các sản phẩm không rõ tính an toàn vào cơ thể chỉ vì mong muốn thay đổi màu da. Đáng lo ngại, những dịch vụ này vẫn được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, đánh trúng tâm lý muốn trắng nhanh, trắng bật tông của một bộ phận phụ nữ.

Phân tích về phương pháp làm đẹp đang được quảng cáo rộng rãi này, bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nhi, khoa Bệnh da tổng hợp (Bệnh viện Da liễu trung ương) cho biết, truyền trắng da là phương pháp truyền trực tiếp vào tĩnh mạch các dưỡng chất có tác dụng ức chế sắc tố melanin, giúp mang lại làn da trắng sáng. Hiện nay, phương pháp tiêm truyền trắng rất phổ biến và được cung cấp bởi nhiều spa và cơ sở làm đẹp. Cách thức truyền trắng tương tự như truyền nước biển, trong đó, các thuốc hỗ trợ làm trắng da sẽ được pha loãng và truyền vào cơ thể. Những chất chủ yếu trong công thức truyền trắng, bao gồm: Glutathione, vitamin C và L-cysteine peptide.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nhi, hiện nay, danh mục kỹ thuật tiêm, truyền nhằm mục đích làm trắng da qua đường tĩnh mạch chưa được Bộ Y tế cấp phép. Các phương pháp truyền trắng được quảng cáo hiện nay tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao như nhiễm trùng, lây nhiễm viêm gan B, C, hay có thể là HIV, đặc biệt là nguy cơ ngộ độc gan và sốc phản vệ có thể gây tử vong tại chỗ.

“Không có bất cứ cơ sở nào được phép thực hiện. Việc tiêm hoặc truyền các loại thuốc làm trắng da tại nhà, không có chỉ định và theo dõi y tế chặt chẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thuốc, sốc phản vệ có thể gây nguy hiểm tính mạng”, bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nhi cảnh báo.

Nên chọn phương pháp chăm sóc da tự nhiên, an toàn

Theo các chuyên gia da liễu, màu sắc da được quy định bởi gene của mỗi người. Vì vậy, các loại thuốc làm trắng chỉ có tác dụng tạm thời trong vài tháng. Muốn duy trì hiệu quả, người sử dụng phải tiêm, truyền kéo dài với liều cao, làm tăng nguy cơ tích lũy độc chất, gây tổn thương các cơ quan như gan, thận, tuyến giáp và nhiều bộ phận khác trong cơ thể.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nhi lo ngại, các loại thuốc truyền trắng có thể được pha trộn từ nhiều thành phần nhưng không có liều lượng cố định. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tương tác giữa các hoạt chất và tá dược trong thành phần bào chế, gây ra những phản ứng bất lợi cho cơ thể. Người sử dụng có thể gặp tình trạng dị ứng nghiêm trọng, sốc phản vệ, thậm chí tử vong. Đây là những rủi ro không thể xem nhẹ khi tự ý sử dụng các sản phẩm truyền trắng không được kiểm soát.

Bên cạnh đó, với đặc điểm khí hậu nước ta có cường độ tia cực tím (UV) cao, việc làm trắng da còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cơ chế bảo vệ tự nhiên của da. Melanin vốn có vai trò bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời. Khi lượng sắc tố này suy giảm, da dễ bị tổn thương hơn trước tia UV, làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý viêm da do ánh nắng và ung thư da.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nhi, làm trắng da cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng sức khỏe làn da. Thay vì truyền trắng hoặc sử dụng các chất làm trắng mạnh có nguy cơ gây tổn thương cơ thể, mỗi người nên lựa chọn những phương pháp chăm sóc da tự nhiên, an toàn. Trong đó, bảo vệ da trước tác động của tia UV là việc cần ưu tiên, bằng cách sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF cao, kết hợp đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay và dùng ô khi ra ngoài, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-16h.

Bên cạnh việc chống nắng, chị em phụ nữ cần duy trì thói quen chăm sóc da hằng ngày bằng các sản phẩm chứa thành phần tự nhiên có khả năng làm mờ vết thâm, giúp da sáng và đều màu hơn. Chế độ ăn uống cũng cần được chú trọng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi, các loại hạt, cá và nguồn protein lành mạnh; hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường và chất béo không lành mạnh. Đồng thời, uống đủ nước, thường xuyên tập thể dục và ngủ đủ giấc giúp duy trì độ ẩm, hỗ trợ tuần hoàn máu, phục hồi và tái tạo làn da.

Khi có nhu cầu cải thiện sắc tố, người dân nên tham vấn bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám, tư vấn các hoạt chất làm sáng da phù hợp, tránh ảnh hưởng sức khỏe.

https://hanoimoi.vn/truyen-trang-tai-nha-dep-dau-chua-thay-hoa-da-can-ke-1763607.html

Theo hanoimoi.vn