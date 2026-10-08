Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ củng cố tổ chức, kết nối, đồng hành cùng hội viên

Sáng 8/10, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Bà Đinh Thị Thức - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2026 là năm đầu tiên Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ hoạt động sau khi hợp nhất tổ chức ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, đồng hành, Hội từng bước ổn định tổ chức, mở rộng kết nối và phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sau Đại hội lần thứ nhất, Hội đã kiện toàn tổ chức với 88 Ủy viên Ban Chấp hành, thành lập 6 ban chuyên môn và công nhận 15 chi hội trực thuộc. Trong năm, Hội kết nạp thêm 36 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Hội lên 274 người.

Cùng với củng cố tổ chức, Hội đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và hỗ trợ hội viên tiếp cận các chính sách mới liên quan đến thuế, đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số và kinh doanh xanh.

Đáng chú ý, Hội đã lựa chọn 3 doanh nghiệp tại 3 khu vực làm điểm về chuyển đổi số, từng bước ứng dụng phần mềm quản lý, số hóa quy trình, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

Hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được Hội quan tâm. Từ năm 2022 đến nay, qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng tương lai”, Hội đã nhận đỡ đầu 117 trẻ mồ côi, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 3,4 tỷ đồng. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của các doanh nghiệp trong hệ thống Hội năm 2026 ước gần 20 tỷ đồng.

Năm 2027, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục củng cố tổ chức; phấn đấu kết nạp thêm ít nhất 10 hội viên; tổ chức chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại; đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ.

Hội cũng tiếp tục duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng tương lai”, các hoạt động an sinh xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai họp trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Kết nối - Đồng hành - Phát triển”, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ phấn đấu trở thành cầu nối hiệu quả, tạo môi trường để nữ doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực và phát triển bền vững.

Đức Thiện